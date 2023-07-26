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綠能廠商怕抗爭給200萬 彰化縣鄉代開心花被起訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，陳姓鄉民代表2021年12月間涉嫌以光電廠升壓站施工影響鄰近蜆仔成長為由，率眾到工地抗爭，強行站立巨型打樁機旁迫使廠商停工，事後把廠商給的200萬元補償金據漫無標準發放；檢方向彰化地方法院聲押獲准，依貪汙治罪條例的藉勢藉端勒索財物及刑法強制等罪嫌提起公訴。

起訴書今天指出，彰化地檢署偵辦大城鄉民代表藉勢藉端向綠能廠商勒索財物案件，檢察官蔡勝浩指揮法務部廉政署中部地區調查組、調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局刑事警察大隊，今（112）年4月14日發動搜索、傳訊。

起訴書表示，陳嫌2021年12間以鄉民代表身分，指稱光電廠升壓站施工打樁產生震動造成蜆仔咬舌死亡，產量減少，養殖蜆戶將遭受損害，向廠商表明若不立即停工恐引發民眾抗爭，因廠商繼續施工，陳嫌率眾前往工地抗爭，強行站立在巨型打樁機旁迫使廠商暫停施工，並企圖用打樁震動導致蜆仔受損當藉口煽動村民更大規模抗爭來藉勢勒索。

廠商擔心抗爭導致停工造成更巨大損失，提出200萬元補償金方案，陳嫌取得現金後，一開始就有據為己有的不法意圖，沒向各蜆戶詳實說明補償金的發放條件及標準，甚至告知其自己的弟弟、好友和熟識的友人可依照自己對於距離、面積的認知填寫補償金額，自行決定申報金額多寡，不要太誇張即可，還把自己母親修繕房屋費用和多年未養殖的蜆池一併申報在內，對於非友好的蜆戶反而刻意要求低報補償金額，致使部分蜆戶雖符合補償方案卻未接獲通知可領取補償金，或有蜆戶即使符合補償條件，詢問陳姓鄉代卻遭拒絕而無從領取補償金等情事。

陳嫌逕自把200萬元據為己有恣意發放，引起地方騷動質疑，他見地方質疑聲浪四起，不斷更改自己已領取的補償金數字後，最終被迫將尚未花用的餘額46萬元返還廠商。

彰化地檢署偵辦陳嫌案件終結，除提起公訴之外，也聲請法院按照扣除發放給蜆戶及返還廠商餘額，沒收陳嫌實際取得的犯罪所得36萬元，但二度聲請羈押未准，再經抗告後，法院裁定羈押並持續傳訊相關證人和調查證據，本（7）月21日偵查終結，依涉犯違反貪汙治罪條例第4條第1項第2款的藉勢藉端勒索財物，及刑法第304條第1項的強制等罪嫌，對陳嫌提起公訴。

彰化縣陳姓鄉民代表涉嫌向綠能廠商勒索，被彰化地方法院羈押和提起公訴。圖轉載自陳嫌臉書
彰化縣陳姓鄉民代表涉嫌向綠能廠商勒索，被彰化地方法院羈押和提起公訴。圖轉載自陳嫌臉書
彰化縣大城鄉離岸風機還沒影子，卻因綠能工程多次發生「綠能犯罪」。記者簡慧珍／攝影
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彰化 貪汙

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