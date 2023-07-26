女病患控訴遭假牙醫非禮 二審逆轉改判無罪：未驗出DNA

余姓男子不具牙醫師資格，在台南開設診所，為病患製作假牙、填補蛀牙曾被判8月，重操舊業為女病患治療牙齒，甚至被控將手伸進衣服內摸胸，一審認他非法執行醫療業務及強制猥褻罪應執行1年8月，上訴二審，法官認女病患前後證述不一且未驗出DNA，他被訴強制猥褻改判無罪。

余不否認為女方治療牙齒，惟矢口否認強制猥褻。他辯稱，他為女方治療牙齒的診間為一開放空間，且現場尚有另名患者待治療，而該患者也證稱，未見他有強制猥褻女方的犯行。

一審認余犯非法執行醫療業務罪處1年，又犯強制猥褻罪處10月，應執行1年8月，他不服上訴二審。

台南高分院合議庭認為，案發地點診間為一開放空間，隨時可能有人進出，也可互聞聲響；被告是否會無視可能隨時遭人發現的危險，在此時空環境下，仍對女子強制猥褻？又女子以手壓住被告的手，並口頭制止被告時，被告是否會如此自信、也毫不畏懼，女子可能大聲呼救，其犯行可能為診間外他人發現，仍持續對她強制猥褻？顯與常情不符。

又如女子所言，被告是將治療工具留置在其口腔內，女子雙手既未受束縛，當得隨時將口腔內的物品取出而大聲呼救。再者，女子之後的病患即證人，是於被告停止強制猥褻行為約5分鐘後，才進入診間？或被告因見證人進入診間，而停止強制猥褻行為？女子前後證述不一。

同時，就女子胸部乳房轉移棉棒與胸罩採樣內、外層微物，均未檢出男性Y染色體DNA量。經萃取DNA檢測，人類DNA及男性Y染色體DNA定量結果，為男女DNA混合，主要型別與女子DNA型別相符，次要型別無法研判，無從佐證女子所述的補強證據。