立委爆砸雜糧基金會用公帑養綠營肥貓 北檢分案調查
民眾黨立委陳琬惠這個月5日舉行記者會，指經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會，以人民納稅錢幫綠營樁腳養肥貓，且基金會補助台灣農權總會執行成果涉嫌造假，前執行長陳錦倫也疑似虛報公帑。由於有民眾向台北地檢署告發上述情事，北檢日前已分案調查。
當時陳琬惠表示，雜糧發展基金會董事長林源泉、前執行長陳錦倫和現任執行長江聰淵均無農業專業背景，只是歷任過民進黨的黨公職或代表該黨參選縣長選舉失利，就被安排到雜糧發展基金會坐領高薪，林源泉董事長月薪16萬多元，林源泉執行長月薪12萬，現任執行長江聰淵則是競選宜蘭縣長失利後基金會執行長。
陳琬惠指出，台灣農權總會2021、2022年間向雜糧發展基金會取得約160萬元補助，執行成果卻和計畫書不符，圖片、影片也有著作權問題也不是自己拍的，在社群媒體、FB粉絲專頁宣傳文按讚的執行成果也與計劃書不符。此外，陳錦倫從2021至2023年間，疑似多次浮報差旅費，虛報出差詐取公帑。
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