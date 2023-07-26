立委爆砸雜糧基金會用公帑養綠營肥貓 北檢分案調查

民眾黨立委陳琬惠這個月5日舉行記者會，指經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會，以人民納稅錢幫綠營樁腳養肥貓，且基金會補助台灣農權總會執行成果涉嫌造假，前執行長陳錦倫也疑似虛報公帑。由於有民眾向台北地檢署告發上述情事，北檢日前已分案調查。

當時陳琬惠表示，雜糧發展基金會董事長林源泉、前執行長陳錦倫和現任執行長江聰淵均無農業專業背景，只是歷任過民進黨的黨公職或代表該黨參選縣長選舉失利，就被安排到雜糧發展基金會坐領高薪，林源泉董事長月薪16萬多元，林源泉執行長月薪12萬，現任執行長江聰淵則是競選宜蘭縣長失利後基金會執行長。