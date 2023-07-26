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立委爆砸雜糧基金會用公帑養綠營肥貓 北檢分案調查

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民眾黨立委陳琬惠這個月5日舉行記者會，指經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會，以人民納稅錢幫綠營樁腳養肥貓，且基金會補助台灣農權總會執行成果涉嫌造假，前執行長陳錦倫也疑似虛報公帑。由於有民眾向台北地檢署告發上述情事，北檢日前已分案調查。

當時陳琬惠表示，雜糧發展基金會董事長林源泉、前執行長陳錦倫和現任執行長江聰淵均無農業專業背景，只是歷任過民進黨的黨公職或代表該黨參選縣長選舉失利，就被安排到雜糧發展基金會坐領高薪，林源泉董事長月薪16萬多元，林源泉執行長月薪12萬，現任執行長江聰淵則是競選宜蘭縣長失利後基金會執行長。

陳琬惠指出，台灣農權總會2021、2022年間向雜糧發展基金會取得約160萬元補助，執行成果卻和計畫書不符，圖片、影片也有著作權問題也不是自己拍的，在社群媒體、FB粉絲專頁宣傳文按讚的執行成果也與計劃書不符。此外，陳錦倫從2021至2023年間，疑似多次浮報差旅費，虛報出差詐取公帑。

民眾黨立委陳琬惠日前在記者會中揭露經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會，檢方已分案調查。圖/陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠日前在記者會中揭露經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會，檢方已分案調查。圖/陳琬惠國會辦公室提供

陳琬惠 江聰淵

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