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點名環保署之狼 陳椒華：是檢察總隊長

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

環保署之狼就是該署檢察總隊長李健育！」時代力量立委陳椒華26日召開記者會表示，目前已接獲8件陳情，指證歷歷，但環保署處理消極，遲不願公布過去的調查結果，她才會站出來指名道姓。她呼籲，環保署即將升格為環保部，涉嫌包庇的現任署長張子敬與李健育都不應升官。

環保署態度消極

陳椒華說，上週曾三度召開記者會強調，已接獲多起陳情，環保署內有性騷擾慣犯，張子敬有包庇嫌疑，並行文要求環保署，「提供現任一級主管曾涉及性騷擾事件」的調查報告。

然而，環保署卻對此回應說，「將再次審視先前調查結果，如有新事證，會重啟查證程序」。陳椒華強調，此說法明確承認有案，但公文卻絕立法委員索資，包庇意味濃厚。

她在現場公布收到的陳情文字，受害者指控表明：「2020年12月14日高雄會議晚宴結束後，李健育熊抱不勝酒力的女性，卻不指派其他女性同仁協助」。另外，也有指控指出，李健育常利用職權對女性毛手毛腳，更曾因此去接受諮商治療。

政院應不任用

陳椒華強調，其中一名受害人為委辦公司的員工，遭受性騷擾後，曾向公司提出性騷擾申訴，經公司性騷擾申訴處理委員會認定「性騷擾事件成立」，並將性騷擾成立結果函文給保署，但環保署卻沒有作為。

《性別工作平等法》第13條已明訂機關負責人「知悉有性騷擾之情形時，應該立即採取有效之糾正及補救措施」。陳椒華說，但張子敬卻完全不作為，繼續縱容包庇李健育的行徑，可依法裁處10到50萬。

陳椒華表示，後續也會將相關資料移送行政院和監察院，要求行政院長陳建仁和監察委員調查張子敬包庇性騷慣犯、違反性工法吃案之過失，以及李健育違反《性騷法》、《性平法》等狀況，「環保署即將升級環保部，上述兩人卻都在升官的名單當中，呼籲行政院不得任用兩人」。

時代力量立委陳椒華26日召開記者會表示，目前已接獲8件陳情，「環保署之狼就是檢察總隊長李健育」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
時代力量立委陳椒華26日召開記者會表示，目前已接獲8件陳情，「環保署之狼就是檢察總隊長李健育」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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