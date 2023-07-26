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台積電停車場爆糾紛！女倒車撞到人竟遭毆打 互告下場曝
新竹42歲陳姓女子去年11月11日在台積電停車場欲倒車駛入停車格時，竟撞上後方林姓女子，造成林女雙側大腿挫傷，林女因一時氣憤，竟當場毆打陳女，使陳女背部挫傷。陳女被依過失傷害罪嫌起訴、林女也被依傷害罪嫌起訴。但由於2人事後互相撤告，新竹地院諭知公訴不受理。
判決書指出，陳女去年11月11日上午7時30分許，駕駛自用小客車，在台積電停車場欲倒車駛入停車格時，竟疏未注意路旁狀況直接貿然倒車，當時林女就走在陳女轎車後方，當場被撞擊，導致雙側大腿挫傷。
林女因遭撞擊一時氣憤、情緒激動，竟當場徒手毆打陳女，導致陳女背部挫傷，雙方後來各自驗傷後提告，陳女被依過失傷害罪嫌起訴；林女則被依傷害罪嫌起訴。
新竹地院審理時，陳、林女均撤回告訴，由於傷害為告訴乃論罪，法院最終諭知公訴不受理。
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