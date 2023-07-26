妻跌倒成植物人身亡 退休法官告台大醫院求償千萬最終判決出爐

退休台灣高等法院庭長陳貽男的妻子2007年跌倒撞擊頭部，送台大醫院急救成植物人，10個月後身亡，陳與子女認為台大醫院有疏失，提告請求賠償逾千萬元，一審判台大應賠償60萬元，二審改判免賠被廢棄發回更審，更一審再判台大免賠，最高法院駁回陳與子女的上訴，全案確定。

陳貽男主張，妻子2007年2月19日晚間7時許在健身中心滑倒，撞擊頭部受傷，送台大醫院急診，經安排X光檢查、傷口清創、縫合、打止吐針、破傷風並留院觀察，但當晚妻子已嚴重頭痛、嘔吐2次以上，但醫師未安排腦部電腦斷層檢查，直到晚間11時59分妻子欲起身如廁，突然昏倒喪失意識，醫師才以腦部電腦斷層檢查，發現妻子顱骨骨折、顱內出血導致擠壓腦中線破壞腦細胞，手術後仍成重度昏迷狀態，並於同年12月15日死亡。

陳認為，醫師沒有依照台灣神經外科醫學會研訂的「頭部外傷治療準則」，立即替妻子腦部電腦斷層檢查，也沒有依照台大醫院急診作業手冊規定，在留院觀察期間每15至30分鐘觀察妻子生命徵狀，疏於從X光片發現顱骨骨折，更沒有請求主治醫師指導，而未能及早發現妻子顱內出血，錯失緊急手術時間，認為醫師有過失。

陳和子女提告請求台大醫院、醫師等人賠償醫療費、交通費、復健費、子女教育費、精神慰撫金等，共計1216萬餘元；一審認為台大醫院沒有善盡照顧義務，須負損害賠償責任，判賠陳、3名子女各15萬元。

案件上訴，二審認為醫師的醫療行為與陳妻腦傷、死亡之間沒有因果關係，認為台大醫院和醫師均不用負損害賠償責任，改判陳和子女敗訴，但判決被最高法院廢棄發回更審。