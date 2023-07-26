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業者開發APP監控LINE對話 賣抓姦神器妨害秘密被判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子販賣以抓姦神器為廣告，販賣「多開分身」APP用以監視他人LINE對話訊息，只要取得交往對象、配偶手機，經操作一定流程就能遠端監控，全案由調查局資安站報檢方指揮偵辦，法院審酌陳販賣APP讓人窺視他人非公開言論，依3個圖利為妨害秘密罪判他拘役120日，可上訴。

檢警調查，陳男2020年起在臉書、Youtube等設立「LINE監控-抓姦神器」帳號，同時以蝦皮、LINE上等廣告，以2萬元價格販售並代為安裝「多開分身」APP，提供Android系統專用，可以用來監控他人LINE訊息，至少賣給3個消費者使用。

其中1名女子為了想窺視男友LINE訊息，付了錢卻因拿不到對方手機去安裝APP而未遂，其餘消費者則身分不詳，而陳至少獲利5萬3000元，全案經調查局資案站報請台中地檢署指揮偵辦查獲。

法院審理時，陳男坦承有賣抓姦神器、代客安裝多開分身APP，但矢口否認妨害秘密，辯稱該APP無法侵入他人手機，頂多開分身功能，他替購買者安裝APP後，讓對方手機內軟體可以開多個帳號，「抓姦神器」僅是行銷話術。

法院查，陳男在警詢、偵查中表示，手機只要安裝「多開分身」APP，再取得他人手機掃描已安裝APP產生的QRcode輸入驗證碼，已安裝APP的手機就可以監控對方手機LINE訊息，可見在手機安裝「多開分身」APP且經一定流程後，就可以監控他人的LINE訊息。

有購買APP的女子表示，她曾在「靠北星座」社團發文抒發感情問題，業者就私訊他問是否需要監控另一半，並表示有軟體可以監控他人LINE訊息又傳教學影片給她看，自己研究覺得可行就付了2萬元，打算用來監控男友。

法院再視陳男在臉書、Youtube、蝦皮及LINE上廣告，以「最新LINE抓姦神器！想知道交往對象每天跟誰再聊LINE，或外遇想抓姦想蒐證！24小時全天候無限制抓姦！」並稱「不需要植入軟體在對方手機！只要短短30秒就可以完成」等，顯見是用來窺視他人LINE等非公開言論、談話。

法院審酌，陳男為獲利，恣意提供工具供人窺視他人非公開言論、談話，侵犯他人隱私，犯後否認，依3個意圖營利供給工具便利他人窺視未遂罪，各判他拘役50日，應執行120日，得易科罰金。

陳姓男子販賣抓姦神器，用來監控他人LINE對話的APP，法院依圖利為妨害秘密罪判他拘役120日。示意圖／ingimage
陳姓男子販賣抓姦神器，用來監控他人LINE對話的APP，法院依圖利為妨害秘密罪判他拘役120日。示意圖／ingimage

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