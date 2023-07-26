快訊

44歲陳喬恩2個月瘦23公斤！減肥食譜大公開 營養師：7類人恐影響健康別嘗試

台南行人站分隔島 轎車直行竟挨罰6千元！警撤罰單說原因

杜蘇芮恐打轉北上！暴風圈將接觸台灣本島 「最強核心」掃過3地

曾救連勝文的「上帝之手」湯月碧涉貪 更一審這原因未宣判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人、有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，新北地方法院依貪汙罪判她12年徒刑，違反商業會計法部分判1年得易科罰金之刑。案件纏訟，台灣高等法院更一審原定今宣判，但審判長諭知再開辯論。

湯月碧原為台大醫院外科部教授兼整形外科主任，連勝文遭槍擊時，她擔任醫療小組召集人，連傷後復原良好，臉上看不出疤痕，她因此被封為「上帝之手」。她被控收賄事件爆發後，向醫院報准退休。

法院調查，台大醫院2010年辦理「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」採購案，案子是湯月碧負責，她為讓郭姓業者得標，除將郭的產品規格定入招標規格，並透過助理洩漏訊息給郭，後來醫院辦理「微創水刀清創儀」及「多功能血管雷射」採購案，她也以類似手法護航，被查出獲益59萬餘元。

另外，她利用她與丈夫名義，自2009年分別捐款120萬、150萬給兩個基金會避稅，事後再利用不實發票向基金會申請補助款，詐得35萬餘元。

湯月碧雖矢口否認，但因事情多交由助理負責，助理證稱聯絡廠商、修改標案及向廠商索取假發票都受湯月碧指示，加上醫療器材廠商認罪，她一審遭判刑。

案經二審、三審審理後，最高法院撤銷、發回，高院更一審原定今宣判，但因案件龐雜、仍有事實未釐清，將再開辯論。

有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，台灣高等法院更一審審理中。圖／聯合報系資料照
有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬元，又持假發票向醫學基金會詐款35萬元，台灣高等法院更一審審理中。圖／聯合報系資料照

台大醫院 貪汙

延伸閱讀

綠轟柯文哲不入流說他曝當年藍轟沒綠罵 網酸：團結藍綠

兩岸青年峰會北京登場 台灣學生被交待「要低調」

拋橄欖枝？ 侯友宜：上次讓韓國瑜身心俱疲 一定記取教訓

民眾黨擴大立委提名 連勝文：領袖格局要大一點

相關新聞

高虹安涉貪案似「深水炸彈」？檢察長去職、承辦人也未派主任

法務部檢審會日前公告44名一審檢察官調升主任檢察官入圍名單，由法務部長蔡清祥圈選；檢審會今天公告其中29人獲派；台北地檢...

中國大陸3科技廠違法來台挖角 3人20到50萬交保

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投...

勒索麥當勞7060萬 消防夫妻二審重判

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索七○六○萬元，一審...

吸金38億 新北樹林愛立康藥局負責人夫妻遭起訴

新北樹林愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子2018年起藉各種長短期方案招攬民眾投資，吸金達新台幣38億元。新北地檢署今天依違...

恐怖情人KTV打女友搶錢、報廢汽車內綑綁性侵 判賠2百多萬

張姓男子找女友到KTV唱歌喝酒，卻掐脖打傷女友搶走財務，甚至載往偏僻地區，在報廢汽車內綑綁性侵，女友受困1天自行脫困報警...

老師迷戀豆漿店女員工：「想看您久一點」狂傳愛心簡訊騷擾1年

曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，1年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦