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中企涉未經許可在台營業 涉案3人均交保

中央社／ 台北26日電

檢調獲報，中國3家公司涉未經許可在台從事業務並招募高階工程師，涉違反兩岸條例。北檢昨天搜索、約談3人到案。檢察官訊後諭令3人分別以新台幣20萬到50萬元不等金額交保。

檢調獲報，中國江蘇天奈科技、長江存儲科技、北京特納飛電子公司涉未經許可在台從事業務活動，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。

檢調查出，楊姓男子於民國104年間起涉嫌為江蘇天奈科技在台從事業務活動，台北地檢署昨天指揮調查局高雄市調查處搜索並約談楊男到案說明。檢察官複訊後，諭令楊男30萬元交保。

另外，董姓男子、張姓男子涉嫌於106年間、108年間為長江存儲科技及北京特納飛電子公司在台從事業務活動，檢察官昨天指揮調查局新北市調查處搜索並約談董男、張男到案說明。檢察官複訊後，諭令董男50萬元交保並限制出境，張男20萬元交保。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

兩岸條例

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