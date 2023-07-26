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酒駕男逃給警追 7項違規可罰22萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

32歲高姓男子，前天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，過程中，共被告發7項違規。圖／彰化警分局提供
32歲高姓男子，前天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，過程中，共被告發7項違規。圖／彰化警分局提供

5年內有酒駕等上百餘次違規紀錄的32歲高姓男子，前天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，最後員警在地下道兩頭守株待兔，將他攔下，卻拒絕酒測。警方一口氣告發7項違規，累計最高可處22萬4800元罰鍰。

警方指出，32歲高姓男子前天凌晨，酒後騎機車行經彰化市金馬路3段時，闖紅燈，被巡邏的彰化警分局中正派出所員警發現，警車尾隨準備攔查，但高見警方攔查拒檢，並加速駛進民生地下道機車道。

員警則在民生地下道兩側出口阻截，高男為了躲避，逆向行駛，又進入民生地下道西端入口，警方則守侯在地下道迴轉道攔查，並進入人行地下走道內，發現高下車躲在地下道，員警上前盤查，發現他渾身散發出酒精味，且站立不穩。

員警告知高男有權對他實施酒精測試，但他堅拒，警方再依道路交通管理處罰條例再開立1張酒後駕車的告發單，當場移置保管，並吊扣該車牌照2年，警方同時蒐證他是否涉及公共危險罪嫌。

警方表示，高男在逃逸過程中，共涉及7項重大交通違規，包括拒絕酒測、10年內再犯酒駕可以加重、闖紅燈、不服員警依法稽查、駕照被註銷仍駕駛機車、不按遵行方向行駛、交叉路口紅燈右轉等，單是拒絕酒測就要18萬元，累計可處以22萬4800元罰鍰。

警方查出高是酒駕累犯，駕照已被註銷，他稱最近5年內，還有其他酒駕違規行為受罰，且經查詢交通違規數高達百餘件。

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