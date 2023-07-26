追拒檢車開3槍乘客亡 警一審無罪

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北地院今一審宣判張員無罪。圖／聯合報系資料照

新北市警中和分局警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開三槍，導致後座乘客中彈身亡，被檢方依過失致死罪起訴；新北地方法院認為，張員用槍符合警械條例相關規範，屬合理使用，昨判張員無罪。可上訴。

法官依彈孔位置及彈道勘察報告顯示，三槍均是向前、向下角度，張員用槍時機已符合相關規範，且已注意勿傷及致命部位，未逾越必要程度，已盡其應注意之能事，難認有何過失。

中和警分局昨對判決表示尊重，支持員警依法適當使用警械，保障員警合法執行公權力；也會要求依法行政、精進執勤技巧以捍衛執法尊嚴。張伯雍得知結果態度低調，只希望官司盡快落幕。

判決指出，去年三月十日晚間近十一時許，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌賓士車，載藍姓女友及洪姓友人、鍾郁丞，行經中正路與錦和路口時被巡邏經過的中和分局中原派出所警員張伯雍撞見，張鳴笛要求停車受檢，林男加速逃離，一路蛇行、闖紅燈十二次，行經行人穿越道亦未減速慢行。

張員追到景平路，見對方車輛被困車陣仍頻按喇叭逼前方車輛讓道，突破車陣闖紅燈右轉疾駛，情況危急，一下警車就持槍朝賓士車後面連開三槍，後座鍾男頭部中彈，送醫不治。

張坦承開槍，強調是為了制止車輛繼續逃逸，檢方認為林男雖不服攔查駕車逃逸，但沒有對員警或路人做出明顯衝撞、攻擊，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。

但法官認為張伯雍三槍均向前、向下射擊，二處射擊處為向下十度，一處為向下八度，已注意勿傷及致命部位，善盡其應注意之能事，未逾越必要程度，判決無罪。