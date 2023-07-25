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開怪手砸毀移民署公務車 回收場負責人收押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北專勤隊查緝逃逸移工，雇主葉姓男子怒開怪手重擊毀損公務車，警方昨依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後今向法院聲請羈押禁見，新北地院稍早裁定收押禁見。

移民署北區事務大隊新北專勤隊昨天下午3時許，前往新北市五股區中興路三段一間資源回收場查緝失聯外籍移工，過程中回收場負責人葉姓男子疑為掩護移工離開，涉嫌持水果刀、磚塊作勢攻擊查緝人員，待查緝人員後退至安全範圍時，還駕駛怪手猛砸，重損毀專勤隊公務車致不堪使用。

專勤隊員見狀立即通報轄區蘆洲警分局派員到場協處，2名查緝人員疑在過程中脖子有挫傷，無生命危險，蘆洲警方當場逮捕葉男，並查扣怪手及水果刀。

葉男向警方供稱，是因恐將遭受高額裁罰，情緒一時失控，才涉嫌拿水果刀、磚塊作勢攻擊查緝人員，並駕駛怪手毀損專勤隊公務車，警詢後昨依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌將葉男送辦。

新北地檢署檢察官今天中午訊問完畢後，認葉姓男子涉嫌暴力便利脫逃、殺人未遂、恐嚇、毀損公物、妨害公務等犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人、反覆實施恐嚇行為及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院稍早裁定葉男羈押禁見獲准。

新北市葉姓男子昨開怪手砸毀移民署公務車，新北地檢署今向法院聲請押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
新北市葉姓男子昨開怪手砸毀移民署公務車，新北地檢署今向法院聲請押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝

移民署 移工

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