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胞兄控訴張淑晶「偽造父母簽名」 法院「1理由」判決無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

知名女房東張淑晶被控在民事委任狀上偽造父、母親簽名，聲稱將代理父、母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依行使偽造私文書罪起訴張女；法院審理，張女作無罪答辯，法官認檢方舉證不足，判她無罪，可上訴。

依網路記載，張淑晶是爭議性房東，涉及多起租屋詐欺案，甚至導致2019年6月修訂俗稱「張淑晶條款」的「包租及轉租契約」；本案張淑晶被胞兄控告偽造文書，是少數法官認為她不涉犯罪的案子。

據調查，2020年張淑晶聲稱受到父、母親的委任，對張振盛聲請強制執行案，法院因此核發執行命令，查封張振盛不動產執行其中的16萬元，張振盛曾提出債務人異議訴訟。

不過，辦理強制執行16萬元案的法官認為，張淑晶不能證明委任狀上父、母親的簽名為真正，也不能證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約等，判決強制執行程序撤銷，張振盛後來控訴張淑晶偽造文書，由檢方偵查。

張淑晶在偵查中供稱，債權是她父、母親的「救命錢」才會移轉，且父親後來因為她的幫忙親筆寫下感謝狀，否認偽造雙親的簽名，不過，檢察官偵辦，仍將張淑晶依偽造文書罪嫌提起公訴。

張淑晶。本報資料照片
張淑晶。本報資料照片

張淑晶 強制執行 偽造文書

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