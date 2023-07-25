酒駕撞死人說希望有機會跟死者上香 檢察官：建議重判7到9年

23歲男子李佳修酒駕撞死單親王姓男子，台北地院國民法官法庭今天整日開庭，李佳修出庭表示對開車撞死人感到後悔，並稱錯的是自己「為何死的不是我？」，還表示有機會出獄會去跟死者上香。

合議庭預計連續審理3天訂宣判庭期，不過，由於程序順利，檢辯未爆出重大「火花」，今天第2天審理即辯論終結，審判長宣示7月27日上午10時開始評議，訂28日下午1時30分宣判。

今天於科刑辯論程序時，國民法官提出多個問題訊問李佳修，李逐一回答。李說，除了這次酒駕外，過去沒有酒駕紀錄，羈押獄中無事可做，因此抄佛經迴向給死者，共抄了30幾遍，也自己寫下悔過書。

李佳修稱，他酒駕肇事造成死者家庭破碎，「為何死的不是我，為何是他？」他真心後悔也不逃避責任，希望出獄後有機會替死者上香。

有國民法官問李兼差當酒店經紀人的工作內容如何？收入如何？甚至問李是否成長過程遭受過霸凌。

李佳修說，他負責找客人去酒店消費，「就是帶朋友去捧場」，每月多賺8000元到1萬元，有多賺就給家裡多5000元；談到與母親的關係，李說從國中開始有些事就不太跟家人抱怨，自認個性內向，還告訴國民法官沒有被霸凌的經驗。

審判長順著國民法官也問李佳修成長經歷。李說，他高中肄業當廚師、做過工地，去年看網路找到酒店經紀的工作，會兼職是因家裡環境不好，想多拿錢回家；李說，出事後把與女友在萬華的合租的租屋退掉，想省錢賠償王。

檢察官高光萱論告時，起立面向10名國民法官。她說，員警抵達現場時已懷疑李佳修酒駕，同車曾姓少年也指證李肇事，李不該當自首；李在台大醫院作筆錄時，還說不知肇事車輛上有誰，李稱基於安全與曾姓少年換手駕駛是狡辯。

高光萱說，李又說帶朋友去消費，其實是自己幫人慶生，酒後又飆車競速，她話鋒一轉，告訴國民法官酒測值0.15要罰3萬元，還用術語告訴國民法官「超過0.25還要上手銬去地檢署的『籠子』」。

高光萱說，王姓男子一路沒煞車，駕駛無疏失，酒駕致死法定刑度為3年以上、10年以下，李佳修應從中度刑6年半為基準向上量刑，建議合議庭判李有期徒刑7到9年。

李佳修的律師范瑋峻說，李當天為工作應酬喝酒，雖有多次違規，但無重大前科，也不是酒駕累犯，非十惡不赦之徒；范說，李符合自首要件，犯後有悔意，希望法官輕判，讓李早日回歸社會以彌補過錯。

2022年11月13日晚間，李佳修在台北市忠孝東路夜店飲酒、續攤，翌日凌晨4時開車在市區狂飆，車行經行政院前地下道發生追撞，造成前車王姓駕駛死亡，李案發後羈押迄今，因致人於死是重罪，分案由國民法官法庭審理。

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