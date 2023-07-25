快訊

被金溥聰點名在安全選區搞把戲「我看不起！」 羅智強回應了

杜蘇芮風雨預報出爐 明晨「3地區」達颱風假標準

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

飛來橫禍！副機師重訓遭隔壁翻轉槓鈴砸破頭 法院判業者免賠

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

歐陽姓男子操作槓鈴深蹲，沒有正確卸除槓片，導致槓鈴翻轉砸到150公分外、坐在臥推椅上的王姓副機師，王顱骨骨折停飛5個月，提告求償。法院認為，業者張貼「量力而為」警語，且每小時收費僅50元，定價策略與使用者對於健身房符合時下專業水準合理期待不符，判歐陽姓男子賠償王114萬餘元，業者免賠。

2020年6月10日下午5時許，歐陽姓男子在台北市網球中心的體適能中心「槓鈴深蹲」，沒有左右交互卸除槓片，一次就卸下左側全數槓片，導致右側60公斤槓片過重，直接向右翻轉180度，打中旁邊正在臥推的王男，王男左側頭部顱骨骨折、硬腦膜上出血。

刑事部分法院依傷害罪，判處歐陽拘役50日。民事部分，王男身為副機師，受傷停飛5個月在家休養，因而提告求償，請求薪資損失69萬餘元，包含基本薪資32萬餘元、飛行加給26萬餘元、美金津貼折合新台幣10萬餘元等，以及57萬餘元飛行時數損失，及醫藥費等費用。

王男主張，其他運動中心、健身房室內陳設照片，器材間距離200至300公分不等，反觀此案經營體適能中心的業者，未在深蹲架和其他鄰近器材維持適當距離，應負連帶責任。

判決指出，健身房是消費者運動場所，非爆竹工廠等危險場所，現場有張貼警語「量力而為，如有不懂請洽教練」，且此健身房是自由健身空間，非一對一或小班式教練課，張貼警語已善盡提醒消費者勿不自量力使用器材。再者，教育部體育署未明確規定深蹲架和其他運動器材之間的距離。

法官認為，使用者對於健身房應符合時下專業水準之合理期待，包含有專業教練在每位使用面前指導、器材間保留200公分以上緩衝距離，避免槓鈴左右失衡翻轉砸傷周遭使用者等，與健身房位內湖繁榮地帶「每小時收費50元」定價策略，兩者顯非合理，本案健身房的陳設，難認有過失責任。

法院認定，業者無過失責任免賠，副機師薪資損失得請求72萬餘元，加上醫療費、看護費、增加生活上需要，及慰撫金45萬元，共計得請求歐陽姓男子賠償141萬9815元。可上訴。

歐陽姓男子操作槓鈴深蹲，沒有正確卸除槓片，導致槓鈴翻轉砸到150公分外、坐在臥推椅上的王姓副機師，王顱骨骨折停飛5個月，提告求償。情境示意圖。圖／Ingimage
歐陽姓男子操作槓鈴深蹲，沒有正確卸除槓片，導致槓鈴翻轉砸到150公分外、坐在臥推椅上的王姓副機師，王顱骨骨折停飛5個月，提告求償。情境示意圖。圖／Ingimage

健身 薪資 機師 骨折

延伸閱讀

何潤東結束夫妻異地生活 老婆Peggy痛訴真實原因曝光

芒果掉落砸破車窗 台中市府助國賠並移植果樹

硬舉210公斤槓鈴支撐不住 印尼健美網紅「壓斷頸椎」不治身亡

戀愛模擬黃油《純情x股間xGYM》登Steam 教練硬舉會員流下激情汗水

相關新聞

影／怪手搗爛移民署偵防車助移工逃 雇主遭檢方聲押禁見

移民署新北專勤隊查緝逃逸移工，雇主葉姓男子昨怒開怪手毀公務車，警方昨依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署...

違法挖角台研發人才！北檢兵分10路 約談大陸3科技廠到案

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投...

變造型！換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 「小玉」開庭長髮飄逸

YouTuber「小玉」朱玉宸和助手莊炘睿利用換臉技術製作色情影片，將名人的臉合成到女優身上再上網兜售，新北地方法院依個...

苗前議員謝芳紋涉詐領助理費331萬案 一審判2年緩刑5年

苗栗縣前議員謝芳紋夥同男友卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，詐取助理費331萬元案，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例，判決謝2年...

婦人囚禁男友險送命又縱火釀災 男反為女友求情 法官判2年緩刑

彰化縣吳姓婦人去年將同居男友捆綁在房內三日，限制行動，由於男友有慢性病導致警方破門而入時，男子已因肺炎、急性腎衰竭等陷入...

中和警追拒檢賓士車開3槍 後座男中彈亡 員警一審無罪

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦