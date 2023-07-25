飛來橫禍！副機師重訓遭隔壁翻轉槓鈴砸破頭 法院判業者免賠

歐陽姓男子操作槓鈴深蹲，沒有正確卸除槓片，導致槓鈴翻轉砸到150公分外、坐在臥推椅上的王姓副機師，王顱骨骨折停飛5個月，提告求償。法院認為，業者張貼「量力而為」警語，且每小時收費僅50元，定價策略與使用者對於健身房符合時下專業水準合理期待不符，判歐陽姓男子賠償王114萬餘元，業者免賠。

2020年6月10日下午5時許，歐陽姓男子在台北市網球中心的體適能中心「槓鈴深蹲」，沒有左右交互卸除槓片，一次就卸下左側全數槓片，導致右側60公斤槓片過重，直接向右翻轉180度，打中旁邊正在臥推的王男，王男左側頭部顱骨骨折、硬腦膜上出血。

刑事部分法院依傷害罪，判處歐陽拘役50日。民事部分，王男身為副機師，受傷停飛5個月在家休養，因而提告求償，請求薪資損失69萬餘元，包含基本薪資32萬餘元、飛行加給26萬餘元、美金津貼折合新台幣10萬餘元等，以及57萬餘元飛行時數損失，及醫藥費等費用。

王男主張，其他運動中心、健身房室內陳設照片，器材間距離200至300公分不等，反觀此案經營體適能中心的業者，未在深蹲架和其他鄰近器材維持適當距離，應負連帶責任。

判決指出，健身房是消費者運動場所，非爆竹工廠等危險場所，現場有張貼警語「量力而為，如有不懂請洽教練」，且此健身房是自由健身空間，非一對一或小班式教練課，張貼警語已善盡提醒消費者勿不自量力使用器材。再者，教育部體育署未明確規定深蹲架和其他運動器材之間的距離。

法官認為，使用者對於健身房應符合時下專業水準之合理期待，包含有專業教練在每位使用面前指導、器材間保留200公分以上緩衝距離，避免槓鈴左右失衡翻轉砸傷周遭使用者等，與健身房位內湖繁榮地帶「每小時收費50元」定價策略，兩者顯非合理，本案健身房的陳設，難認有過失責任。

法院認定，業者無過失責任免賠，副機師薪資損失得請求72萬餘元，加上醫療費、看護費、增加生活上需要，及慰撫金45萬元，共計得請求歐陽姓男子賠償141萬9815元。可上訴。