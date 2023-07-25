快訊

被金溥聰點名在安全選區搞把戲「我看不起！」 羅智強回應了

杜蘇芮風雨預報出爐 明晨「3地區」達颱風假標準

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違法挖角台研發人才！北檢兵分10路 約談大陸3科技廠到案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投審會許可，來台設立子公司並挖角台灣高科技人才。台北地檢署今指揮調查局高雄及新北市調處，兵分10路搜索，並約談替上述3間公司在台招攬人才的楊姓、董姓男子及人頭負責人共3人，全案依涉犯兩岸關係條例罪嫌偵辦中。

於上海交易所掛牌交易的江蘇天奈科技，成立於2011年，總部位於江蘇鎮江，主要從事奈米級碳材料及相關產品研發、生產及銷售業務，主要產品包括碳奈米管粉體、碳奈米管導電漿料、石墨烯複合導電漿料、碳奈米管導電母粒等；其中碳納米管導電漿料是應用在鋰電池領域，碳納米管導電母粒是應用在導電塑料領域，是大陸最大的碳奈米管生產商之一。

成立於2016年的長江存儲科技，是一家總部位於湖北武漢的半導體公司，為中國大陸官方投資企業，為中國高端晶片聯盟發起單位之一，該聯盟則受中國大陸工業和信息化部指導，主要業務為製造動態隨機存取記憶體和快閃記憶體，之前還捲入美中貿易戰遭美方管制。

北京特纳飛成立於2019年，總部位於北京，專攻硬碟儲存技術，公司主要業務為提供硬碟控制系統方案，採用自主研發的先進糾錯引擎，以最新閃存技術提供零延遲儲存芯片，主要使用於筆記型電腦、遊戲機，在美國、上海、武漢、深圳都設有分公司。

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，涉嫌未經同意，違法來台設立子公司並挖角台灣高科技人才，台北地檢署今指揮調查局約談3人。圖／聯合報系資料照片
中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，涉嫌未經同意，違法來台設立子公司並挖角台灣高科技人才，台北地檢署今指揮調查局約談3人。圖／聯合報系資料照片

奈米 北京 中共

延伸閱讀

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

富邦華一銀行推出台灣大學生暑期金融實習計畫 將於10個大陸城市實習

大陸男籃第一個歸化球員 灰狼前鋒李凱爾真正實力如何？

用人頭帳戶逃漏稅 補帶罰

相關新聞

影／怪手搗爛移民署偵防車助移工逃 雇主遭檢方聲押禁見

移民署新北專勤隊查緝逃逸移工，雇主葉姓男子昨怒開怪手毀公務車，警方昨依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌移送新北地檢署...

大陸3科技廠違法來台挖角研發人才 北檢兵分10路搜索約談3人到案

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投...

變造型！換黃捷、雞排妹的臉賣謎片 「小玉」開庭長髮飄逸

YouTuber「小玉」朱玉宸和助手莊炘睿利用換臉技術製作色情影片，將名人的臉合成到女優身上再上網兜售，新北地方法院依個...

苗前議員謝芳紋涉詐領助理費331萬案 一審判2年緩刑5年

苗栗縣前議員謝芳紋夥同男友卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，詐取助理費331萬元案，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例，判決謝2年...

婦人囚禁男友險送命又縱火釀災 男反為女友求情 法官判2年緩刑

彰化縣吳姓婦人去年將同居男友捆綁在房內三日，限制行動，由於男友有慢性病導致警方破門而入時，男子已因肺炎、急性腎衰竭等陷入...

中和警追拒檢賓士車開3槍 後座男中彈亡 員警一審無罪

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦