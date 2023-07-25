違法挖角台研發人才！北檢兵分10路 約談大陸3科技廠到案

中國大陸江蘇天奈科技、長江存儲科技及北京特納飛電子3間科技業者，分別於2015、2017、2019年間，涉嫌未經經濟部投審會許可，來台設立子公司並挖角台灣高科技人才。台北地檢署今指揮調查局高雄及新北市調處，兵分10路搜索，並約談替上述3間公司在台招攬人才的楊姓、董姓男子及人頭負責人共3人，全案依涉犯兩岸關係條例罪嫌偵辦中。

於上海交易所掛牌交易的江蘇天奈科技，成立於2011年，總部位於江蘇鎮江，主要從事奈米級碳材料及相關產品研發、生產及銷售業務，主要產品包括碳奈米管粉體、碳奈米管導電漿料、石墨烯複合導電漿料、碳奈米管導電母粒等；其中碳納米管導電漿料是應用在鋰電池領域，碳納米管導電母粒是應用在導電塑料領域，是大陸最大的碳奈米管生產商之一。

成立於2016年的長江存儲科技，是一家總部位於湖北武漢的半導體公司，為中國大陸官方投資企業，為中國高端晶片聯盟發起單位之一，該聯盟則受中國大陸工業和信息化部指導，主要業務為製造動態隨機存取記憶體和快閃記憶體，之前還捲入美中貿易戰遭美方管制。

北京特纳飛成立於2019年，總部位於北京，專攻硬碟儲存技術，公司主要業務為提供硬碟控制系統方案，採用自主研發的先進糾錯引擎，以最新閃存技術提供零延遲儲存芯片，主要使用於筆記型電腦、遊戲機，在美國、上海、武漢、深圳都設有分公司。