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濫收塔位費！高市殯葬管理員涉貪 自首繳清款項獲緩刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄美濃納骨堂郭姓前管理員，前年5月起，分別在張姓、2名黃姓、3名鍾姓等6人塔位申請書上動手腳，詐得16萬2000元，市府殯葬處發現異狀，郭男趕緊繳還不法所得，再主動向廉政署自首；橋頭地方法院依貪汙罪判郭1年10月徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年。

判決書中，郭男5年前以高市府約聘雇員身分，任職於美濃納骨堂，因私人花費入不敷出，為償還債務，前年5月起，歪腦筋動到死者納骨塔位申請費上，明知無權向申請人收取或經手任何款項，他卻向鍾姓男子佯稱能代收繳塔位使用費，再動手腳把款項存入自己帳戶。

郭男用相同手法，陸續向另5名申請人拐騙塔位使用申請費，總計得手16萬2千元，全用來繳清個人貸款及生活花用。直到高雄市殯葬處墓政管理課察覺，附表各編號案件有異，郭男唯恐東窗事發，同年10月20日補繳第一名鍾男申請塔位費4萬9千元。

郭男於前年11月30日主動向法務部廉政署南部地區調查組自首，同年12月10日，將詐得的納骨塔位使用費共11萬3000元，全數上繳，廉政署循線釐清全案，並將郭男移送橋頭地檢署偵查起訴。

橋頭地院法官認為郭男身為公務員卻貪小利，製作不實「申請書」，郭過去未曾有過案底，在偵審中始終坦承犯行，並在偵查機關尚未發覺犯行前，主動繳回犯罪所得，犯後態度甚佳，減輕量刑，認定郭男無再犯之虞，宣判緩刑4年，繳納國庫3萬元罰金。

高雄美濃納骨堂管理員涉貪。塔位示意圖與本案無關，本報資料照片
高雄美濃納骨堂管理員涉貪。塔位示意圖與本案無關，本報資料照片

廉政署 自首 美濃 高雄市 貪汙

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