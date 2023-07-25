快訊

董至成突宣告「回大陸復工」 驚人收入曝光

超幸運！僅花15元去新竹湖口「拔芽」 中千萬發票大獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人囚禁男友險送命又縱火釀災 男反為女友求情 法官判2年緩刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣吳姓婦人去年將同居男友捆綁在房內三日，限制行動，由於男友有慢性病導致警方破門而入時，男子已因肺炎、急性腎衰竭等陷入昏迷，經送醫後才救回一命，女子二日後又縱火燒房子，差點送命的男友事後仍替她求情，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。

55歲吳女去年4月10日到12日將45歲方姓男友以電纜線、衣服等捆綁住他的四肢，關在房內3天，直到方男兒子連絡不上他才報警，由於方男有糖尿病，吳女卻沒讓他喝水也沒讓他進食，警方破門搶救時，發現方男已昏迷，有肺炎合併呼吸衰竭、急性腎衰竭及疑似橫紋肌溶解症等，在加護病房住了多日才救回一命。

因吳女有思覺失調症，雖檢察官聲押，但法官將他限制住居，無保飭回，14日清晨吳女又在老家三合院縱火，消防隊搶救一個多小時才撲滅，共燒毀3間房間，幸好當時吳女哥哥外出，未造成傷亡。

經鑑定吳女有強烈被害妄想、嫉妒妄想，認為男友在外面有女人，會對男友索討財物，因此綁住男友限制自由，以為如此可以幫助男友抵抗誘惑。至於縱火則是妄想土地被集團操控，又說是得知男友病危，覺得孤立無援，才想要同歸於盡。

不過男友事後仍替吳女求情說「曾帶她去拜拜也沒用，求助過精神科，但吳婦不按時吃藥」，認為她是無心的，希望法官從輕量刑。

法官認為，吳女先前已有多次暴力前科，依據鑑定意見，被告若不繼續接受治療，將來採取暴力行為可能性很高，而精神鑑定報告亦建議，若採取監禁的方式執行監護，被告應能在1年內，達到良好的控制，並安排好後續社區復歸的準備，本案自有宣告保安處分，避免再犯之必要，所以依非法剝奪他人行動自由、放火燒燬現供人使用之住宅罪等將她判刑2年，緩刑5年，並宣告被告應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年6月。吳女目前已安置醫院治療近一年，需繼續監護，持續治療以免再犯。

吳姓女子去年囚禁男友，造成男友生命垂危，又在自家老宅三合院縱火，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。記者林宛諭／翻攝
吳姓女子去年囚禁男友，造成男友生命垂危，又在自家老宅三合院縱火，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。記者林宛諭／翻攝
吳姓女子去年囚禁男友，造成男友生命垂危，又在自家老宅三合院縱火，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。記者林宛諭／翻攝
吳姓女子去年囚禁男友，造成男友生命垂危，又在自家老宅三合院縱火，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。記者林宛諭／翻攝

縱火 思覺失調症

延伸閱讀

女友超市見「1折扣」沖昏頭直呼賺了92元 他無奈：根本多花500元

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

高雄桃源區民代余金鐘夥同女友買票遭判刑 行賄下場GG

情侶一起過夜！女友只穿內衣躺床 激戰前「1句話」讓他瞬間冷掉

相關新聞

怎樣教出酒駕撞死人的兒子？母在法庭說「黑歷史」：只能愛的教育　

23歲男子李佳修酒駕撞死單親王姓男子一案，台北地院國民法官法庭今天傳喚李佳修的母親黃姓婦人出庭調查證據，黃婦在法庭中道出...

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

藝人大牙（本名周宜霈）上個月爆料11年前黑澀會美眉時期，曾在香港飯店內遭「黑人」陳建州性騷，事後陳建州不僅否認此事，並與...

測謊沒過！涉掐死馬籍女大生 質疑測謊有瑕疵 檢方抨擊拖延訴訟

男子陳柏諺去年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，遭依殺人罪嫌起訴，近日測謊結果出爐疑對陳男不利。士林地方法院今開庭，陳和辯護人...

苗前議員謝芳紋涉詐領助理費331萬案 一審判2年緩刑5年

苗栗縣前議員謝芳紋夥同男友卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡，詐取助理費331萬元案，苗栗地方法院今天依貪汙治罪條例，判決謝2年...

婦人囚禁男友險送命又縱火釀災 男反為女友求情 法官判2年緩刑

彰化縣吳姓婦人去年將同居男友捆綁在房內三日，限制行動，由於男友有慢性病導致警方破門而入時，男子已因肺炎、急性腎衰竭等陷入...

中和警追拒檢賓士車開3槍 後座男中彈亡 員警一審無罪

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦