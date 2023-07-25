婦人囚禁男友險送命又縱火釀災 男反為女友求情 法官判2年緩刑

彰化縣吳姓婦人去年將同居男友捆綁在房內三日，限制行動，由於男友有慢性病導致警方破門而入時，男子已因肺炎、急性腎衰竭等陷入昏迷，經送醫後才救回一命，女子二日後又縱火燒房子，差點送命的男友事後仍替她求情，彰化地方法院依公共危險罪等判刑2年，緩刑5 年。

55歲吳女去年4月10日到12日將45歲方姓男友以電纜線、衣服等捆綁住他的四肢，關在房內3天，直到方男兒子連絡不上他才報警，由於方男有糖尿病，吳女卻沒讓他喝水也沒讓他進食，警方破門搶救時，發現方男已昏迷，有肺炎合併呼吸衰竭、急性腎衰竭及疑似橫紋肌溶解症等，在加護病房住了多日才救回一命。

因吳女有思覺失調症，雖檢察官聲押，但法官將他限制住居，無保飭回，14日清晨吳女又在老家三合院縱火，消防隊搶救一個多小時才撲滅，共燒毀3間房間，幸好當時吳女哥哥外出，未造成傷亡。

經鑑定吳女有強烈被害妄想、嫉妒妄想，認為男友在外面有女人，會對男友索討財物，因此綁住男友限制自由，以為如此可以幫助男友抵抗誘惑。至於縱火則是妄想土地被集團操控，又說是得知男友病危，覺得孤立無援，才想要同歸於盡。

不過男友事後仍替吳女求情說「曾帶她去拜拜也沒用，求助過精神科，但吳婦不按時吃藥」，認為她是無心的，希望法官從輕量刑。