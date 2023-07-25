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中和警追拒檢賓士車開3槍 後座男中彈亡 員警一審無罪

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北地院今一審宣判張員無罪，可上訴。

判決指出，去年3月10日晚間近11時許，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌的賓士車，載著藍姓女友以及洪姓友人及鍾郁丞行經新北市中和區，被執行巡邏勤務的張員發現，響笛要車輛停車受檢，林男卻加速逃離，一路上不僅蛇行，還闖越紅燈多達12次，行經行人穿越道時亦未減速慢行，致行人見狀均跑離閃躲，藉此躲避追捕。

張員一路追捕林男車輛到景平路393號前，發現對方車輛被困車陣中，仍頻頻按喇叭逼迫前方車輛讓道，並因此突破車陣闖紅燈右轉疾駛離去的危險駕駛行為，張員見狀才會一下車就持槍朝林的車後面開3槍，造成後座鍾男頭部中彈，急救後仍不治。

檢方偵查時張員坦承開槍，但認為開槍是為了制止車輛繼續逃逸，並未涉及過失致死。檢方認為，林雖不服攔查並駕車逃逸，但並沒有對警員或路人做出明顯衝撞、攻擊行為，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。

全案經新北地院審理後，法官認員警張伯雍固確有因使用警械，而造成被害人死亡的結果；由彈孔位置及彈道勘察報告顯示，此3槍均係向前、向下的角度，其中2處射擊處為向下10度，1處為向下8度射擊，張員用槍時機符合警械使用條例相關規範，屬合理使用，且已注意勿傷及致命部位，並未逾越必要程度，且已盡其應注意之能事，自難認有何過失可言，不成立檢察官起訴過失致死罪名，今天判決張員無罪，仍可上訴。

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北地院今一審宣判張員無罪。圖／聯合報系資料照
新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北地院今一審宣判張員無罪。圖／聯合報系資料照

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