中和警追拒檢賓士車開3槍 後座男中彈亡 員警一審無罪

新北市中和員警張伯雍去年3月10日晚上追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客鍾郁丞中彈身亡，新北檢方依過失致死罪起訴，新北地院今一審宣判張員無罪，可上訴。

判決指出，去年3月10日晚間近11時許，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌的賓士車，載著藍姓女友以及洪姓友人及鍾郁丞行經新北市中和區，被執行巡邏勤務的張員發現，響笛要車輛停車受檢，林男卻加速逃離，一路上不僅蛇行，還闖越紅燈多達12次，行經行人穿越道時亦未減速慢行，致行人見狀均跑離閃躲，藉此躲避追捕。

張員一路追捕林男車輛到景平路393號前，發現對方車輛被困車陣中，仍頻頻按喇叭逼迫前方車輛讓道，並因此突破車陣闖紅燈右轉疾駛離去的危險駕駛行為，張員見狀才會一下車就持槍朝林的車後面開3槍，造成後座鍾男頭部中彈，急救後仍不治。

檢方偵查時張員坦承開槍，但認為開槍是為了制止車輛繼續逃逸，並未涉及過失致死。檢方認為，林雖不服攔查並駕車逃逸，但並沒有對警員或路人做出明顯衝撞、攻擊行為，張員開槍不符比例原則，依過失致死罪起訴。