「海外置產高報酬正夯」 銀行匯款才知是詐騙手法

最近幾天網路到處可見「海外置產高投資報酬」訊息，台南有菜籃族婦人相信「穩賺不賠」，昨天要把股市賺來的錢換成日幣約50萬元「轉投資」日本房地產。永豐銀行行員聽到隨口問婦人對土地權狀、日本地政單位海外投資等相關規定都一問三不知，覺得其中有詐，馬上報警及時攔阻。

永康警分局表示，現在「投資國外房地產」詐騙最多，但用的還是保證獲利穩賺不賠的老話術。網路詐騙居高不下，手法層出不窮，民眾務必提高警覺，稍有疑慮就打165反詐騙專線或110諮詢。

大橋派出所所長王棋賝說，昨天接獲銀行通報婦人疑被騙要匯近50萬日幣(約11萬台幣)，警員何孟霖、溫柏瑜到場協助攔阻。李姓菜籃族婦人稱網路認識的「仲介好友」介紹投資海外房地產獲利可觀；不過行員問她投資流程都不清楚，一看婦人Line與自稱不動產仲介的對話內容就是詐騙，只能拿出許多類似案例來勸說，直到婦人驚覺「錢沒那麼好賺」，這才打消匯款念頭。