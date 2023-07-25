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測謊沒過！涉掐死馬籍女大生 質疑測謊有瑕疵 檢方抨擊拖延訴訟

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子陳柏諺去年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，遭依殺人罪嫌起訴，近日測謊結果出爐疑對陳男不利。士林地方法院今開庭，陳和辯護人質疑測謊程序，要求調閱SOP、測謊室溫度濕度和完整問卷等，檢察官當庭抨擊根本是拖延訴訟。

陳柏諺去年10月13日涉在北市士林區蔡女租屋雅房，跪坐在床外側，一手掐脖、一手拿娃娃玩偶遮住蔡女眼睛，活活掐死人。陳男發現蔡女身亡，逃回自己租屋住服藥輕生，經送醫搶救保重性命，同年月17日警詢、檢方複訊後羈押迄今。

陳男和辯護人今在法庭上表示，6月20日測謊當天，陳才知道要被帶到刑事局測謊，看守所前一天都沒有提到要帶身分證、睡眠充足等，認為有無「多喝水」可能會影響測謊結果。

辯護人指出，收到測謊鑑定報告，透過關係找專業人士分析內容，此報告形式計分結果有瑕疵，問題設計和鑑定結果正確性皆有疑慮，請求調閱實施測謊的SOP、測謊錄影畫面、測謊室溫度、濕度，及完整問卷，目的是希望可以重新送鑑定測謊。

公訴檢察官抨擊，檢方原認不用送測謊，是被告和辯護人強力要求、法院也花時間送測謊鑑定，因此檢方同意有證據能力；測謊的問題「你有沒有謊稱當天蔡女要你掐死她？」「有關本案你有沒有謊稱蔡女要你掐死她？」鑑定機關同個問題問了2次，結果均認「不實反應」直指被告說謊。

辯護人隨即表示，本案有兩個版本，一個是為99999元財物糾紛犯案，另一個是幫助自殺，聲請送測謊是為證實「幫助自殺版本較可信」。辯護人認為，測謊結果應該是「無法研判」而非不實反應，測謊的問題為雙重否定，有2個變因，很難判斷出正確答案。

檢察官抨擊，不能因測謊結果對自己不利，又爭執測謊的證據能力，這樣一切是否沒有止境，被告仍在押看守所，你們一直拖延訴訟...。

辯護人立刻回，調查對被告有利證據，本來就是法定權益呀！測謊沒有依專業領域SOP進行，實際上已妨害了被告的防禦權。對於測謊結果證據能力沒意見，證明力則經綜合判讀後再表示意見。

陳男日前在法庭供稱，從來沒有對歷任女友動粗，當下不知自己在幹嘛，沒有細微觀察蔡女反應，「我的認知是人缺氧是很痛苦的，但她沒有什麼掙扎...」「她就這樣死掉了」陳男還在法庭上痛哭，當庭提出願意「冥婚」。

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陳男涉掐死馬來西亞籍女大生，去年10月17日遭羈押迄今。圖／本報資料照片
陳男涉掐死馬來西亞籍女大生，去年10月17日遭羈押迄今。圖／本報資料照片
陳男涉掐死馬來西亞籍女大生。圖／翻攝陳男臉書
陳男涉掐死馬來西亞籍女大生。圖／翻攝陳男臉書
陳男在法院審理時辯稱加工自殺。圖／本報資料照片
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測謊 檢察官 馬來西亞

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