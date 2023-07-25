女子騎機車出地下停車場遭違停貨車擋視線 小客車倒車碰撞機車倒地

李姓機車騎士去年從地下道駛出，不料，1台貨車違規停靠在地下道出車口右側路邊，更外側車道還有1台小客車在路中倒車，李女轉彎時遭倒車中的小客車撞倒受傷。李女對邱姓小客車駕駛、陳姓貨車駕駛提告，台北地檢署今偵結，依涉犯過失傷害罪嫌起訴邱，陳則獲不起訴處分。

據了解，去年9月19日，李女騎著機車離開台北市某商場地下室停車場，騎出地下室後準備右轉轉入馬路，當時1台貨車恰好違規停靠在路邊，遮擋李女視線，貨車斜前方又有1台倒車中的小客車，兩車之間稍有距離，李女轉彎時與倒車中的小客車擦撞，李女車倒受傷。