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性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

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性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人大牙（本名周宜霈）上個月爆料11年前黑澀會美眉時期，曾在香港飯店內遭「黑人」陳建州性騷，事後陳建州不僅否認此事，並與妻子范瑋琪向大牙提告，求償1000萬元。後來夫妻倆在律師下建議撤回民事告訴，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗，北檢昨證實已分「他」字案偵辦，但檢察官日後傳喚大牙時，也可能當庭確認大牙是否也要對黑人提告。

據了解，北檢會將大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦，就是考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，因此一併交由婦幼專組檢察官調查，若過程中大牙有意對黑人提告，並就性犯罪情節詳實交代，或有相關事證提供，檢方就會一併偵辦。

大牙上月27日在個人臉書PO文，爆料2012年遭當時的老闆陳建州利用2人至香港出差時，在飯店內性騷，從後面強行環抱她，還說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡」，大牙也表示，「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

大牙昨再度PO文，表示收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容挑釁的，但陳建州隨即透過經紀人表示，「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」北檢則證實，已收到陳建州對大牙的加重誹謗告訴狀，上周五21日大牙在分案後，已成為「他」字案被告。

「黑人」陳建州與妻子范瑋琪對藝人大牙撤回民事求償，改告刑事誹謗後，卻有可能讓大牙當庭對陳提出性犯罪相關告訴。圖／聯合報系資料照片
「黑人」陳建州與妻子范瑋琪對藝人大牙撤回民事求償，改告刑事誹謗後，卻有可能讓大牙當庭對陳提出性犯罪相關告訴。圖／聯合報系資料照片

提告 檢察官 性騷擾 陳建州

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