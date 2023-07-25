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女大生學開車遇到色教練拉手摸下體還要女方不要講出去

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名女大生到駕訓班學開車，卻被吳姓教練伸手猥褻，還拉著女大生的手去撫摸下體，自豪問女方「很硬吧」，害女大生嚇得花容失色，當晚向男友哭訴，高雄地院審理後，依強制猥褻罪判徒吳男1年2月。

判決指出，去年5月間，這名女大生到高雄一家汽車駕訓班學開車，吳男擔任女大生的駕訓教練，同月晚間7時許，吳男指導女大生如何倒車入庫時，卻假藉提醒女大生沒踩剎車，摸了兩次女大生右腿。

女大生見狀出聲制止「我會記得踩，用講的就好」，但吳男食髓知味，半小時後，又趁女大生練習S型車道時，左手抓住女方右手「可不可以摸你」，沒料女方回答「不行」，吳男卻企圖想要襲胸，接著順勢撫摸女大生下體，再抓住女方右手撫摸下體「我很硬吧」。

被吳男突如其來舉動嚇壞的女大生，當場喝斥「不要弄我」，吳男嚇到回她「好好好，不弄」，結束課程後，還特別提醒女方「不要跟別人講」，當天回家後女大生跟男友視訊，男友發現女友心情不好，女大生才吐露遭教練騷擾，並在父母陪同下前往駕訓班找教練理論。

女大生家人報警提告後，吳男否認性侵，高雄地院審理時，法官勘驗女大生談判時的錄音檔，發現女方父親大駡吳男：「你解我女兒内衣、摸我女兒大腿，叫不雅？你這叫性騒擾，你知不知道？」。

吳男當時表示「我知道，這是屬於性騷擾我知道」、「我保證這次是真的是初犯」、「總之你們報警後，我可能就沒工作了，我也因為這樣，我受到懲罰了，但是我家庭就真的」、「真的對不起啦、對不起啦」。

法官認為，吳男頻頻向女大生及父母致歉，甚而表明願意「被打」、「下跪」以求原諒，綜合事證後，依強制猥褻罪判徒刑1年2月，可上訴。

吳姓教練猥褻教訓班女學生，被法院判刑1年2月。記者張議晨／攝影
吳姓教練猥褻教訓班女學生，被法院判刑1年2月。記者張議晨／攝影

猥褻 駕訓班 父母

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