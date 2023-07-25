獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

台中市大雅區百慕達紙廠是違章建築，4年前發生大火，兩名消防員謝志雄、張哲嘉殉職，負責人陳俊孚被控過失致死、違反消防法等罪嫌，一審時陳否認犯行，指控是消防指揮錯誤，獲判2年6月徒刑，二審今宣判，撤銷原判決，改判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元。

台中高分院今天上午由審判長江德千、法官柯志民、簡源希組成的合議庭宣判，仍認定陳男涉犯過失致死罪，不過因陳男已與被害人達成和解，也已履行賠償，因此撤銷一審判決，改判2年徒刑、緩刑5年，另支付公庫50萬元，仍可上訴。

合議庭指出，二審審理期間，陳男已與被害人家屬達成和解，也將賠償金履行，而兩名被害人的家屬也都同意，在陳男履行賠償之後，同意陳男宣告緩刑，因此撤銷一審判決，另外審酌陳男設立違章工廠，造成消防員殉職、公共危險等危害，因此另外要求陳男支付50萬元的公益捐。

判決指出，陳俊孚在2011年7月10日起承租土地，在未申請建築師執照、使用執照及工廠登記下，直接搭建2棟鐵皮違建作為百慕達紙業、群峪公司，還向台電自備桿拉電供機器使用。

2019年10月3日凌晨1點多，百慕達紙廠的1樓作業區牆面因電源配線短路起火，火舌伴隨大量濃煙燒塌廠房，蔓延至群峪公司後因內部塑膠快速燃燒高熱外牆塌陷，當時特搜大隊西屯分隊小隊長周正斌，率隊員在群峪公司做煙熱變化觀測。

周正斌在同日凌晨2時許，指揮西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉，攜帶熱顯像儀（即TIC），進入群峪公司做煙熱變化觀測，但期間百慕達紙器廠後方火舌，蔓延至群峪公司南側，加上群峪公司二樓堆滿的塑膠類製品，快速燃燒，導致謝、張二人逃生不及而殉職。

一審審理時，陳男雖然坦承工廠是違建，但否認涉嫌公共危險、過失致死，辯稱廠房興建時有安裝消防安全設備，而起火時也無人在工廠內，「根本不需派消防人員入內救火」、「指揮官指揮錯誤，命兩隊員入內才導致死亡」。