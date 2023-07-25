快訊

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

窮學生錄取醫學系卻嘆不快樂…她看系上同學IG太精采自卑：無法停止比較

注意！蘋果釋出iOS 16.6修正錯誤 這3款舊iPhone恐剩最後一次大更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

7月21日國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。婦女救援基金會今天發新聞稿指出，此一判決看不見家暴受虐者的創傷與恐懼，婦援會強力呼籲應引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件。

婦援會表示，在此一判決中，被告長期受虐的事實與痛苦處境只獲得同情，判決結果未將「長期受虐的被害人痛苦與嚴重身心創傷」納入「情堪憫恕」減刑條件，婦援會對於判決的結果與理由感到相當失望與遺憾，並提出以下三點呼籲:

一、「家暴殺人案件審判，應強制引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件。

二、審理「家暴殺人」案件司法人員，應具備「創傷知情」知識與「性別敏 感」，並從被害人觀點、女性觀點看暴力歷史脈絡而非單一事件。

三、權控反覆受暴型的案件，警方與司法應強力介入，停止施暴行為。社工人員應以「被害人為中心」，提供中長期服務，不應暴力減緩就被結案。

婦援會表示，對於長期受虐婦女而言，施暴者肢體暴力、高壓權控、心理上的恐懼和束縛，以及屢次逃離暴力的失敗經驗，讓她們產生「習得無助感」，難以相信專業人員和社會資源的幫助，更難以相信自己有能力脫離暴力的環境。

在這個案件中，被告長期受虐，無力反擊，最終選擇了極端的手段：殺夫。

婦援會指出，被告的困境與被迫選擇，從被告家人作證、社工報告中都已明白顯示。然而，這樣的心理狀況並未得到判決充分的理解和考慮，在法官和國民法官們判決理由認為被告長期受暴值得同情，卻未符合「情堪憫恕」減刑的要件。這可能反映出法官和國民法官在審理家暴案件時，對於受虐者心理創傷狀況的理解和認識尚存在不足。

婦援會認為，家暴案件與一般殺人案件有所不同，它涉及到性別暴力議題、父權文化下對婦女角色的詮釋，以及受虐者長期身心受創的情況。如果法官和國民法官缺乏相關訓練和性別敏感度，可能會忽略這些議題，使得判決未能符合真正的司法正義。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」案，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」案，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影

國民法官 家暴 殺人

延伸閱讀

國民法官審酒駕致死 提問「超白話」：喝了多少才撞死人？

國民法官法上路半年多 嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審

全國已起訴國民法官案累計45件 中院毒駕拚1日內審結 法界認不妥

首件國民法官參審案宣判 最美審判長倩影曝光

相關新聞

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓女子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾女力壓黃男，...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬想「買房買車爽退休」 高院出手重判夫6年半

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元...

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

台中市大雅區百慕達紙廠是違章建築，4年前發生大火，兩名消防員謝志雄、張哲嘉殉職，負責人陳俊孚被控過失致死、違反消防法等罪...

國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

7月21日國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。婦女救援基金會今天發新聞稿指出，...

前北市府體育處長孫清泉收賄17萬護航民間業者 最終判關4年半定讞

前台北市政府體育處處長孫清泉收受賄賂17萬元，讓特定民間業者可以優先取得公園場地使用權，並減免場地使用費、保證金等優惠，...

外流電競直播主Sandy更衣影片 新竹男判賠30萬

知名電玩實況主Sandy珊迪擁有甜美笑容、火辣身材，吸引數十萬粉絲追蹤，但她前年一段更衣私密影片外流，新竹24歲葉姓男子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦