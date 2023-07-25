國民法官「家暴殺夫」首宗判決出爐 婦援會：失望與遺憾

7月21日國民法官法審理的「家暴殺夫」首宗判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑。婦女救援基金會今天發新聞稿指出，此一判決看不見家暴受虐者的創傷與恐懼，婦援會強力呼籲應引入專家證人，納入「情堪憫恕」減刑條件。

婦援會表示，在此一判決中，被告長期受虐的事實與痛苦處境只獲得同情，判決結果未將「長期受虐的被害人痛苦與嚴重身心創傷」納入「情堪憫恕」減刑條件，婦援會對於判決的結果與理由感到相當失望與遺憾，並提出以下三點呼籲:

婦援會表示，對於長期受虐婦女而言，施暴者肢體暴力、高壓權控、心理上的恐懼和束縛，以及屢次逃離暴力的失敗經驗，讓她們產生「習得無助感」，難以相信專業人員和社會資源的幫助，更難以相信自己有能力脫離暴力的環境。

在這個案件中，被告長期受虐，無力反擊，最終選擇了極端的手段：殺夫。

婦援會指出，被告的困境與被迫選擇，從被告家人作證、社工報告中都已明白顯示。然而，這樣的心理狀況並未得到判決充分的理解和考慮，在法官和國民法官們判決理由認為被告長期受暴值得同情，卻未符合「情堪憫恕」減刑的要件。這可能反映出法官和國民法官在審理家暴案件時，對於受虐者心理創傷狀況的理解和認識尚存在不足。

婦援會認為，家暴案件與一般殺人案件有所不同，它涉及到性別暴力議題、父權文化下對婦女角色的詮釋，以及受虐者長期身心受創的情況。如果法官和國民法官缺乏相關訓練和性別敏感度，可能會忽略這些議題，使得判決未能符合真正的司法正義。

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