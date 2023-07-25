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前北市府體育處長孫清泉收賄17萬護航民間業者 最終判關4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前台北市政府體育處處長孫清泉收受賄賂17萬元，讓特定民間業者可以優先取得公園場地使用權，並減免場地使用費、保證金等優惠，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑4年6月，褫奪公權3年定讞。

孫清泉原為台北市大安區區長，之後轉任體育處長；孫清泉於2010年2月12日至2012年3月6日擔任台北市政府體育處（現改制為體育局）處長，綜理轄內競技或休閒體育活動業務，他2010至2011年以每場活動4至5萬元等價碼，收受民間團體賄賂，協助取得公園用地優先承租權，減免租金、保證金等，他共收賄17萬元。

檢方起初認為孫清泉罪嫌不足，處分不起訴，高檢署再議後發回命起訴；一審認為孫清泉收賄35萬元、犯10個貪汙罪，判刑8年4月，褫奪公權6年。

二審認定孫清泉收賄3次、共17萬元，審酌他長期任公職，案發時已高升到體育處處長，卻未能潔身自愛，僅因一己貪念，利用職權收受民間業者賄賂，雖金額都不大，仍破壞人民對公務廉潔性的信賴，依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑4年6月，褫奪公權3年；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

前台北市政府體育處處長孫清泉。圖／聯合報系資料照片
前台北市政府體育處處長孫清泉。圖／聯合報系資料照片

體育 收賄 貪汙

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