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氣前妻交往工廠老闆...南投男潑汽油燒死情敵今判18年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣周姓男子不滿陳姓前妻與黃姓工廠業者交往，前年底購買汽油後，前往黃姓業者與前妻同在的緞帶代工廠，持汽油朝黃與前妻潑灑，點燃打火機，造成黃男全身六成面積燒燙傷，送醫不治，一審周被依殺人罪，判刑16年，二審今撤銷原判決，依殺人罪判刑18年，可上訴。

判決指出，周姓男子（39歲）與陳姓女子曾為夫妻，二人在2020年間離婚，陳女也因周有家暴行為，獲法院核發保護令，但周不滿前妻與黃姓緞帶代工廠業者（52歲）交往，曾前往黃工廠丟擲雞蛋洩憤。

前年12月26日中午12時許，周男騎機車前往加油站買一桶7.5公升的汽油後，先到一家會館飲用高梁酒、唱歌，同日下午2時許，周再騎機車到黃男工廠。

周看到陳姓前妻、黃二人正在工作，周頭戴安全帽、快步走進工廠內，以台語高喊「討客兄」、「別人的老婆好玩嗎」，隨後朝工廠內機台、前妻、黃身上潑灑汽油。

黃男見狀高喊「快報警」，陳女趁隙逃出屋外，周男以體格優勢將黃男壓制在地，隨後點燃打火機，火勢瞬間引燃，黃的頭頸部、身體、四肢有60％的燒燙傷面積，周自己也遭波及有18％燒燙傷面積。

周犯案後還一度前往陳女所在的電動機車行，與陳女有肢體衝突，幸好旁邊店員見狀，連忙制止，周被送醫後遭警方逮捕送辦。

南投地院認定黃男涉犯殺人、殺人未遂罪，分別判處16年、8年徒刑，應執行有期徒刑20年，全案上訴台中高分院後，僅認定一殺人罪，撤銷原判決，改判18年徒刑，另涉公共危險部分，判刑5月、併科罰金1萬元，可上訴。

南投縣周姓男子在前年間因不滿前妻與黃姓工廠業者交往，持汽油潑灑縱火，燒死黃男，台中高分院今判刑18年。記者陳宏睿／翻攝
南投縣周姓男子在前年間因不滿前妻與黃姓工廠業者交往，持汽油潑灑縱火，燒死黃男，台中高分院今判刑18年。記者陳宏睿／翻攝
南投縣周姓男子在前年間因不滿前妻與黃姓工廠業者交往，持汽油潑灑縱火，燒死黃男，台中高分院今判刑18年。記者陳宏睿／翻攝
南投縣周姓男子在前年間因不滿前妻與黃姓工廠業者交往，持汽油潑灑縱火，燒死黃男，台中高分院今判刑18年。記者陳宏睿／翻攝

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