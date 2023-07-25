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外流電競直播主Sandy更衣影片 新竹男判賠30萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

知名電玩實況主Sandy珊迪擁有甜美笑容、火辣身材，吸引數十萬粉絲追蹤，但她前年一段更衣私密影片外流，新竹24歲葉姓男子發現後以手機翻拍，還在新聞社群平台留言「有人要上車嗎」，藉此轉傳給大量網友。Sandy珊迪向新竹地院提告葉男涉妨害秘密罪，連同提起附帶民事求償200萬元，法官最後判葉男需賠償30萬。

Sandy珊迪前年外流約1分多鐘的素顏更衣影片，經紀公司第一時間發出聲明，指稱多年前的視訊鏡頭遭駭客入侵，Sandy珊迪也在臉書貼文：「我並不知道會被駭偷拍，這影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」

判決書指出，葉姓男子2021年上網時，無意發現該私密影片，隨即用手機翻拍，且上網登入臉書帳號，並到「NOWnews今日新聞」FB社團網站報導上，以暱稱「詹睿睿」至下方留言處貼文：「有人要上車嗎」、「限時發車喔過了就沒了」，並將該段私密影片轉傳給網友。

刑事部分，法官認為葉男無故散布竊錄被害人裸體更衣及身體隱私部位影片，嚴重侵害被害人隱私，並使其飽受驚嚇，應予譴責，依妨害秘密罪判拘役50日，易科罰金5萬元。

民事部分，Sandy珊迪主張，因葉男行為已嚴重侵害個人隱私，並造成無法抹滅的創傷、嚴重影響心理狀態，迄今她仍無法正常生活及工作，且受極大心理壓力、恐懼及精神痛苦，於是向葉男提起附帶民事求償2百萬元慰撫金。新竹地院民事庭審理後判賠30萬元。

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