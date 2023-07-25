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熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

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熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓男子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾男力壓黃男，等警方到場後，原以為衝突結束，黃男卻當著警方面前繼續動手，高雄地檢署偵結，今依傷害罪嫌起訴黃男。

檢方調查，黃男有家暴前科，今年6月2日晚間8時許，他到高雄市前鎮區全聯購物中心購物，結帳時卻抱怨員工速度過慢，在櫃台前大聲咆哮，當時排在黃男後方的曾男，熱心出言制止黃男，反遭黃以粗口回應。

曾男見黃男不聽勸，隨即報警，兩人爭吵到店外，黃卻趁機猛踹曾男機車，還稱自己記下車牌，要找上曾男家人理論，隨後又丟擲曾男安全帽，甚至出手痛毆，曾男見黃男情緒失控，隨即將他壓制在地，等候警方到場。

員警抵達後，曾男鬆開雙手，沒料黃男卻繼續出手拍打曾男頭部，造成曾男臉部掛彩，機車尾燈也被黃男踢壞，警方將黃男帶回派出所時，又嫌員警開太慢，怒罵車上兩名警察「王八蛋」，一次結帳糾紛，分別被依傷害罪嫌、妨害公務罪移送法辦。

高雄地檢署偵辦後，檢方根據現場監視器畫面、警察密錄器及曾男證詞，認定黃男涉及傷害、妨害公務等罪，因黃男案發前2月才出監，結果又故意犯傷害罪，檢方今起訴後建請法官求處重刑。

黃姓男子在全聯櫃台爆粗口，後方的曾姓顧客出言制止，反遭黃男動手毆打，高雄地檢署偵結，今依傷害罪起訴黃男。示意圖。本報資料照片
黃姓男子在全聯櫃台爆粗口，後方的曾姓顧客出言制止，反遭黃男動手毆打，高雄地檢署偵結，今依傷害罪起訴黃男。示意圖。本報資料照片

傷害罪 警察 全聯

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