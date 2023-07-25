快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最美博士」許藍方否認和人夫拍裸照 批周刊不實挨告她又勝訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導、未經查證，周刊提告求償10萬元，並要求刪除貼文、刊登澄清啟事，北院判周刊敗訴。周刊上訴，台灣高等法院今駁回。

周刊主張，因獲可靠消息來源指許藍方和已婚醫師交往並發生性關係，合理查證並取得許女和男醫師的對話紀錄，才出版相關報導，但許女卻在臉書貼文「報導內容並不屬實」、「針對散播不實的言論，惡意詆毀甚至誤導大眾的發言指控」。周刊認為許藍方侵害公司名譽權、商譽權和媒體信用，要求賠償10萬元，並刪除臉書貼文、刊登聲明啟事60日。

許藍方指出，周刊報導前沒有向她查證，就刊載「許藍方拍攝裸身自拍並傳送給對方」，但她從未拍攝相關照片，且對話紀錄示意畫面是由周刊單方製作，不是真實對話，她臉書貼文評論適當。

北院勘驗周刊報導的對話紀錄，和許藍方遭元配求償案件中的對話紀錄，認為內容相符，認定周刊確實有從元配取得相關對話內容才報導，但周刊身為媒體業者，報導是否不實、錯誤等，是可受公評之事。北院認為許藍方是為了替自己辯解才在臉書貼文，且周刊也承認報導沒有向許藍方查證，雖然許藍方用字嚴厲、不留情面，但沒有以過當字眼指責報導不實，可認為是善意發表適當評論，判許藍方免賠。

周刊上訴，高院民事庭整理爭點，包括「裸身自拍」「對話紀錄示意畫面」，許藍方堅持這皆非事實。

高院開庭時，許藍方的律師再次聲明她僅承認和康姓醫師傳訊息，也因造成原配不適而在另案未上訴，但這不代表周刊的報導內容是正確的，這對許女名譽權侵害極大。律師表示，康姓醫師也表示沒有親密照或自拍裸照，周刊沒查證就說她睡人夫。

周刊主張因取得對話紀錄，有相當理由確信報導為真，不因有無向許藍方查證而影響真實性，且沒有規定報導前有義務要向許查證。

高院民事庭今宣判，維持一審見解，駁回周刊上訴。

「最美博士」許藍方強調沒有和已婚康姓醫師拍親密照或裸照。圖／聯合報系資料照片
「最美博士」許藍方強調沒有和已婚康姓醫師拍親密照或裸照。圖／聯合報系資料照片

許藍方 醫師 自拍 裸照

延伸閱讀

王少偉難得節目同框許藍方　曝感情進度：很難聊

許傑輝演色狼還聞她髮香 許藍方露面這麼說

多快射精算早洩？過度自慰會陽痿？許藍方曝快槍俠「時間」，做好1件事助改善

頸部出現神秘吻痕 許藍方戶頭不再只剩4位數

相關新聞

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓女子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾女力壓黃男，...

消防夫妻勒索麥當勞7060萬想「買房買車爽退休」 高院出手重判夫6年半

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元...

外流電競直播主Sandy更衣影片 新竹男判賠30萬

知名電玩實況主Sandy珊迪擁有甜美笑容、火辣身材，吸引數十萬粉絲追蹤，但她前年一段更衣私密影片外流，新竹24歲葉姓男子...

「最美博士」許藍方否認和人夫拍裸照 批周刊不實挨告她又勝訴

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導、未經查證，...

學電影情節涵洞內油管上鑿洞偷石油 清水警逮5名偷油男

偷油集團仿照電影手法，在涵洞內的油管上鑿洞偷石油，中油公司從儀器發現管線油壓異常，台中市清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土...

氣前妻交往工廠老闆...南投男潑汽油燒死情敵今判18年

南投縣周姓男子不滿陳姓前妻與黃姓工廠業者交往，前年底購買汽油後，前往黃姓業者與前妻同在的緞帶代工廠，持汽油朝黃與前妻潑灑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦