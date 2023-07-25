「最美博士」許藍方否認和人夫拍裸照 批周刊不實挨告她又勝訴

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導、未經查證，周刊提告求償10萬元，並要求刪除貼文、刊登澄清啟事，北院判周刊敗訴。周刊上訴，台灣高等法院今駁回。

周刊主張，因獲可靠消息來源指許藍方和已婚醫師交往並發生性關係，合理查證並取得許女和男醫師的對話紀錄，才出版相關報導，但許女卻在臉書貼文「報導內容並不屬實」、「針對散播不實的言論，惡意詆毀甚至誤導大眾的發言指控」。周刊認為許藍方侵害公司名譽權、商譽權和媒體信用，要求賠償10萬元，並刪除臉書貼文、刊登聲明啟事60日。

許藍方指出，周刊報導前沒有向她查證，就刊載「許藍方拍攝裸身自拍並傳送給對方」，但她從未拍攝相關照片，且對話紀錄示意畫面是由周刊單方製作，不是真實對話，她臉書貼文評論適當。

北院勘驗周刊報導的對話紀錄，和許藍方遭元配求償案件中的對話紀錄，認為內容相符，認定周刊確實有從元配取得相關對話內容才報導，但周刊身為媒體業者，報導是否不實、錯誤等，是可受公評之事。北院認為許藍方是為了替自己辯解才在臉書貼文，且周刊也承認報導沒有向許藍方查證，雖然許藍方用字嚴厲、不留情面，但沒有以過當字眼指責報導不實，可認為是善意發表適當評論，判許藍方免賠。

周刊上訴，高院民事庭整理爭點，包括「裸身自拍」「對話紀錄示意畫面」，許藍方堅持這皆非事實。

高院開庭時，許藍方的律師再次聲明她僅承認和康姓醫師傳訊息，也因造成原配不適而在另案未上訴，但這不代表周刊的報導內容是正確的，這對許女名譽權侵害極大。律師表示，康姓醫師也表示沒有親密照或自拍裸照，周刊沒查證就說她睡人夫。

周刊主張因取得對話紀錄，有相當理由確信報導為真，不因有無向許藍方查證而影響真實性，且沒有規定報導前有義務要向許查證。