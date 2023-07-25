女假租屋當二房東 一屋多租詐騙3男被判刑

嘉義市吳姓女子與屋主訂下租約，雖然明訂不可轉租，她仍違約當二房東，將房子先租給2名學生，然後誆騙學生暫時搬出，再將房子租給不知情的何姓男子，直到吳女避不見面，學生、何男等3人才知被騙，告上法院，嘉義地方法院審理後依詐欺罪判刑，可上訴。

年約23歲吳女，因積欠龐大債務無力償還，2020年6月以暱稱「吳○○」的名義，在臉書「○○租屋、出租專屬社團」刊登出租房屋訊息。同年同月向屋主熊女訂立租約承租房屋，約定每月租金1萬6500元，租期1年，雙方同意不得轉租他人，吳女取得房屋鑰匙。

阮姓、梁姓2學生上網看到出租訊息與吳女聯絡，並訂立1年租約，2人各繳押租金4萬9000元，入住10天後，吳女誆稱有親友要入住為由，請2名學生暫時搬到她臨時承租的房屋，不久再以有人跳樓她被鬼壓床為由，再將2名學生搬到她另臨時承租房屋。然而其實她將房屋出租於何姓男子，訂立1年租約，何男繳納押租金12萬0960元，事後吳女避不見面，2名學生、何男才知被騙。

期間吳女向阮男表示，因身分證遺失，拜託幫忙網購分期付款代購IPHONE手機4萬7760元，吳女只繳2期後不再繳納。又虛構從事網拍，保證有10%利潤，向阮男、梁男分別詐得3000元、2000元。