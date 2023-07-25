檢察官辦案正確率低、相驗找不到人 考績「未達良好」官司結果出爐

宜蘭地檢署前檢察官吳志成辦案正確率低於全國平均值，且偵辦案件屢屢被檢察長和主任檢察官退件，被稱為「退案王」，他去年順利退休後，不滿2021年年終職務評定為「未達良好」，提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

吳志成畢業於中興大學法律系，司法官訓練所28期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官，他去年6月7日自願退休生效；他先前也針對2019、2020年年終職務評定未達良好、吃丙提行政訴訟，均被法院認定地檢署處分沒有違誤而駁回；他也因違法簽結、不傳被告等事證明確，被監察院通過彈劾，移送懲戒法院。

吳志成提告主張，宜蘭地檢署認定他怠於執行職務均非事實，且還有干涉個案偵查之嫌，她無確確定、辦案正確性、定罪率僅低於平均值一點點，認為地檢署評定他2021年「未達良好」處分違誤，請求法院撤銷處分。

北高行指出，根據吳志成的考評紀錄，有近60件案子「不開庭傳喚被告即逕行起訴或聲請簡易判決處刑」、「傳拘不合法」、「結案書類認事用法有誤」、「辦案或結案草率」、「結案書類不校閱或書類潦草」。

判決指出，吳志成2021年3月擔任外勤檢察官時，地檢署接獲器官捐贈通報相驗案件，通知他均未獲回應，緊急由值周主任檢察官趕赴醫院，他則延遲1個的小時才抵達；再者，吳志成無罪確定案件是全地檢署最多，辦案正確率也低於全國平均，認為宜蘭地檢署處分沒有違誤，判吳敗訴。