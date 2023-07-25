快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

檢察官辦案正確率低、相驗找不到人 考績「未達良好」官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭地檢署前檢察官吳志成辦案正確率低於全國平均值，且偵辦案件屢屢被檢察長和主任檢察官退件，被稱為「退案王」，他去年順利退休後，不滿2021年年終職務評定為「未達良好」，提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

吳志成畢業於中興大學法律系，司法官訓練所28期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官，他去年6月7日自願退休生效；他先前也針對2019、2020年年終職務評定未達良好、吃丙提行政訴訟，均被法院認定地檢署處分沒有違誤而駁回；他也因違法簽結、不傳被告等事證明確，被監察院通過彈劾，移送懲戒法院。

吳志成提告主張，宜蘭地檢署認定他怠於執行職務均非事實，且還有干涉個案偵查之嫌，她無確確定、辦案正確性、定罪率僅低於平均值一點點，認為地檢署評定他2021年「未達良好」處分違誤，請求法院撤銷處分。

北高行指出，根據吳志成的考評紀錄，有近60件案子「不開庭傳喚被告即逕行起訴或聲請簡易判決處刑」、「傳拘不合法」、「結案書類認事用法有誤」、「辦案或結案草率」、「結案書類不校閱或書類潦草」。

判決指出，吳志成2021年3月擔任外勤檢察官時，地檢署接獲器官捐贈通報相驗案件，通知他均未獲回應，緊急由值周主任檢察官趕赴醫院，他則延遲1個的小時才抵達；再者，吳志成無罪確定案件是全地檢署最多，辦案正確率也低於全國平均，認為宜蘭地檢署處分沒有違誤，判吳敗訴。

北高行政法院審理認為，宜蘭地檢署處分沒有任何法定程序上之瑕疵或對事實認定之違誤，且未有不遵守一般公認價值判斷之標準或與事件無關之考慮，復未違反行政法之原理原則，於法尚無違誤，原處分合法，判決駁回吳的訴訟。

宜蘭地檢署前檢察官吳志成。圖／聯合報系資料照片
宜蘭地檢署前檢察官吳志成。圖／聯合報系資料照片

檢察官 宜蘭 主任

延伸閱讀

少女協警辦案遭性侵檢有偵查疏失？ 桃檢：法庭上檢交互詰問才發現

13歲少女協警辦案遭性侵 桃警局道歉、台東警局長記過

因13歲少女遭性侵案恐受懲處 陳錦坤：調查結果欣然接受

13歲少女協警辦案遭性侵 台東警局長陳錦坤恐連帶懲處

相關新聞

消防夫妻勒索麥當勞7060萬想「買房買車爽退休」 高院出手重判夫6年半

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元...

「最美博士」許藍方否認和人夫拍裸照 批周刊不實挨告她又勝訴

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導、未經查證，...

學電影情節涵洞內油管上鑿洞偷石油 清水警逮5名偷油男

偷油集團仿照電影手法，在涵洞內的油管上鑿洞偷石油，中油公司從儀器發現管線油壓異常，台中市清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土...

男吞11顆3號電池 醫執行11次胃鏡取物 他痛到喊不敢了

23歲李姓男子不明原因吞入了11顆3號電池，半夜被緊急送醫急診，經腹部X光確認電池都在胃中，胃鏡檢查還發現胃中混合不少食...

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

黃姓男子到全聯購物中心購物，不滿員工結帳速度過慢在櫃台咆哮，後方的曾姓女子出聲制止黃男，反被黃男出手毆打，曾女力壓黃男，...

女假租屋當二房東 一屋多租詐騙3男被判刑

嘉義市吳姓女子與屋主訂下租約，雖然明訂不可轉租，她仍違約當二房東，將房子先租給2名學生，然後誆騙學生暫時搬出，再將房子租...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦