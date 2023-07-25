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逾百違規紀錄又酒駕闖紅燈 男再吃7罰單可處22萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

5年內有酒駕等上百餘次違規紀錄的32歲高姓男子，昨天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，最後警員在地下道兩頭守株待兔，將他攔截下來，卻拒絕酒測，被一口氣告發7項違規，累計7張罰單可處以22萬4800元罰鍰。

警方指出，32歲高姓男子昨天凌晨1時58分許，酒後騎機車行經彰化市金馬路三段與金馬路三段141巷口闖紅燈，被駕警車巡邏的彰化警分局中正派出所員警發現，員警尾隨準備攔查，但高見警方攔查拒檢逃逸，加速高速行駛，試圖逃離警方盤查，騎進民生地下道機車道。

員警快速在民生地下道靠近三路的機車道東端出口處阻截，高男為了躲避警方，逆向行駛，並逃回民生地下道西端的入口處，警方在地下道西側彰美路一段地下道迴轉道攔查，並果斷進入人行地下走道內，發現高下車躲在地下道，員警盤查發現他渾身散發出酒精味且站立不穩。

員警告知高男有權對他進行酒精測試，但他堅拒，警方依道路交通管理處罰條例再開立1張酒後駕車的告發單，當場移置保管，並吊扣該車牌照二年，警方同時蒐證他的危險駕駛是否涉及公共危險罪嫌。

警方表示，高男在逃逸過程中，已涉及7項重大交通違規，包括拒絕酒測、10年內再犯酒駕可以加重、闖紅燈、不服員警依法稽查、駕照被註銷仍駕駛機車、不按遵行方向行駛、交叉路口紅燈右轉等，單是拒絕酒測就要18萬元，累計可處以22萬4800元罰鍰。

警方查出高是酒駕累犯，駕照已被註銷，他稱最近5年內還有其他酒駕違規行為受罰，且經警方查詢交通違規數高達百餘件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

32歲高姓男子昨天凌晨酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，被員警緝獲。圖／彰化警分局提供
32歲高姓男子昨天凌晨酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，被員警緝獲。圖／彰化警分局提供
32歲高姓男子，昨天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，被員警緝獲。圖／彰化警分局提供
32歲高姓男子，昨天凌晨又酒後騎機車闖紅燈，為逃避警方追捕，高速在彰化市民生地下道逆向，還闖入地下道人行車道，被員警緝獲。圖／彰化警分局提供

酒駕 彰化 車道 酒測

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