學電影情節涵洞內油管上鑿洞偷石油 清水警逮5名偷油男

偷油集團仿照電影手法，在涵洞內的油管上鑿洞偷石油，中油公司從儀器發現管線油壓異常，台中市清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土地有刺鼻臭油味，警方日前循線查出偷油集團，逮捕5名男子，依加重竊盜罪嫌移送地檢署。

電影「霹靂油俠」內容是6名貧苦的社會魯蛇，組成竊油集團想藉竊取地底下韓國煉油廠輸油管線內的石油，快速致富翻轉人生，但另一方面刑警緊追不捨，與竊嫌激烈交鋒。

台中市清水區真的有竊嫌仿照電影手法，透過在涵洞內的油管上鑿洞竊取石油。中油公司去年9月間透過儀器發現管線油壓異常，清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土地有刺鼻的臭油味，報請台中清水警分局調查，警方一路追查開挖，發現竊嫌租用不起眼的鐵皮屋，以供置放竊油設備，將抽油管埋在地底，並銜接在鑿開的中油輸油管，藉此抽取大量柴油，想要變賣致富。