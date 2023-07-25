學電影情節涵洞內油管上鑿洞偷石油 清水警逮5名偷油男
偷油集團仿照電影手法，在涵洞內的油管上鑿洞偷石油，中油公司從儀器發現管線油壓異常，台中市清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土地有刺鼻臭油味，警方日前循線查出偷油集團，逮捕5名男子，依加重竊盜罪嫌移送地檢署。
電影「霹靂油俠」內容是6名貧苦的社會魯蛇，組成竊油集團想藉竊取地底下韓國煉油廠輸油管線內的石油，快速致富翻轉人生，但另一方面刑警緊追不捨，與竊嫌激烈交鋒。
台中市清水區真的有竊嫌仿照電影手法，透過在涵洞內的油管上鑿洞竊取石油。中油公司去年9月間透過儀器發現管線油壓異常，清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土地有刺鼻的臭油味，報請台中清水警分局調查，警方一路追查開挖，發現竊嫌租用不起眼的鐵皮屋，以供置放竊油設備，將抽油管埋在地底，並銜接在鑿開的中油輸油管，藉此抽取大量柴油，想要變賣致富。
警方報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮偵辦，鍥而不捨追查竊嫌藏匿地點，今年2月間持拘票及搜索票，拘提以陳姓犯嫌為首，夥同其餘凃姓、陳姓、陳姓、陳姓等5人竊油集團成員到案，並查扣相關竊油工具及證物；全案依加重竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
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