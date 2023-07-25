高雄桃源區民代余金鐘夥同女友買票遭判刑 行賄下場GG

高雄山地原住民區民代表去年選舉，余金鐘當選連任桃源區民代表，不過，檢方接獲情資，余與女友簡姓女子於投票日前一周，以一票1000至2000元不等現金，向6名選民約定投票。上周二，余金鐘遭橋頭地院判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，並繳納公庫15萬元，簡女被判刑1年10月，褫奪公權4年。緩刑5年，並應向公庫支付10萬元。

判決書中，余金鐘為求當選，於11月20、21日這兩天，授意簡女伺機向居住在高中里選民行賄，並在投票日當天9時25分許，騎車至簡女經營的商店，請她向外地工作返鄉投票的選民用1000至2000元不等現金行賄，約定投票給他。

簡女趁著選民在她的商店購物時，分別向游謝姓、鄭姓、余陳姓、郭姓、張姓、余姓等6人遊說投票並給予現金，這6人收受賄賂後，都口頭同意投票，不過，其中高姓男子與其妻阮姓女子在購買藥酒時，簡女用相同手法交付千元給阮女，遭阮女拒收。

經查，簡女與余金鐘為情侶關係，簡自行出資幫助余向選民行求賄賂，行賄總額雖僅1萬元，且簡並未因此有任何獲利，不過，偵查中她未完全坦承犯行，直到法院審理時，才懊悔坦白；警職退休的余金鐘，在調詢、偵查及法院審理時，全坦承犯罪事實，依酌減其刑量處。