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板橋餵藥案／幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗
板橋餵藥案風波造成幼兒園老師飽受外界攻擊，立委工鴻薇昨天陪同幼兒園何姓女老師，到台北地檢署按鈴控告曾在電視節目、媒體社群指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，及自稱毒物專家招名威五人涉嫌誹謗；另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們姓氏、英文名及教學班級，提告違反個資法。
何老師說，戴瑋姍等五人這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用公眾人物優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌，更失去工作，身心受到極大煎熬。
王鴻薇說，幼兒園老師一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問；被指控老師們這段時間裡，受到很大煎熬跟委屈，會陪何老師提告，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，老師們沒有得到合理的道歉。
王婉諭回應，希望所有責難到她為止，面對當時家長們的無助，如果再重來一次，自己還是會選擇站出來，未來她也不會改變初衷，還會繼續跟需要的人站在一起，「所有責難，請到我為止。」
羅致政受訪時則說，從一開始到現在，他的立場都很一致，就是要協助家長找出真相，絕對沒有要誹謗，甚至是洩漏個資，很遺憾背後有政治人物在操弄，顯然是不想讓事情告一段落。
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