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板橋餵藥案／幼兒園師提告 控民代名嘴誹謗

聯合報／ 記者蔣永佑林銘翰／台北報導

立委王鴻薇（右二）今陪同板橋餵藥案幼兒園老師，對議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭和兒童權益促進協會創會理事長王薇君及毒物專家招名威提告誹謗及違反個資法。記者蔣永佑／攝影
立委王鴻薇（右二）今陪同板橋餵藥案幼兒園老師，對議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭和兒童權益促進協會創會理事長王薇君及毒物專家招名威提告誹謗及違反個資法。記者蔣永佑／攝影
板橋餵藥案風波造成幼兒園老師飽受外界攻擊，立委工鴻薇昨天陪同幼兒園何姓女老師，到台北地檢署按鈴控告曾在電視節目、媒體社群指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，及自稱毒物專家招名威五人涉嫌誹謗；另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們姓氏、英文名及教學班級，提告違反個資法。

何老師說，戴瑋姍等五人這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用公眾人物優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌，更失去工作，身心受到極大煎熬。

王鴻薇說，幼兒園老師一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問；被指控老師們這段時間裡，受到很大煎熬跟委屈，會陪何老師提告，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，老師們沒有得到合理的道歉。

王婉諭回應，希望所有責難到她為止，面對當時家長們的無助，如果再重來一次，自己還是會選擇站出來，未來她也不會改變初衷，還會繼續跟需要的人站在一起，「所有責難，請到我為止。」

羅致政受訪時則說，從一開始到現在，他的立場都很一致，就是要協助家長找出真相，絕對沒有要誹謗，甚至是洩漏個資，很遺憾背後有政治人物在操弄，顯然是不想讓事情告一段落。

幼兒園 王婉諭 社群

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