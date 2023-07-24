指稱遭「黑人」性騷 藝人大牙成刑事加重誹謗罪被告

藝人大牙（本名周宜霈）上個月爆料11年前黑澀會美眉時期，曾在香港飯店內遭「黑人」陳建州性騷，事後陳建州不僅否認此事，並與妻子范瑋琪向大牙提告，求償1000萬元。後來在律師建議下撤回民事告訴，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗，台北地檢署今證實，上周已分「他」字案交由婦幼專組偵辦。

大牙上月27日在個人臉書PO文，爆料2012年遭當時的老闆陳建州利用2人至香港出差時，在飯店內性騷，從後面強行環抱她，還說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡」，大牙也表示，「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。