國軍台中總醫院骨科主任涉貪今起訴 法院裁定80萬交保
國軍台中總醫院上校骨科主任林建中涉貪，今年2月間家中被檢調搜出2300萬元現金，林遭檢方聲押獲准，台中地檢署今偵結起訴林，移審台中地院後，院方裁定以80萬元交保、限制住居、出境、出海。
台中地檢署檢察官馬鴻驊，今年2月間搜索國軍醫院骨科主任林建中，在林家中保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機，林對屋內藏有2300萬元現金交代不明，經查林涉嫌在2019年、2020年間辦理醫院X光機採購標案，由北部的醫材廠商涉嫌行賄，林收賄後讓該醫材廠得標。
台中地檢署在今年2月21日，依涉犯貪汙、財產來源不明等罪，向法院聲押，當時台中地院認無羈押必要，同年月22日裁定林建中60萬元交保，檢方提起抗告，台中高分院在今年3月17日撤銷發回，台中地院3月25日重新裁定林收押禁見。
全案歷經多月偵辦後，台中地檢署今依貪汙治罪條例起訴林，全案移審台中地院後，法院裁定以80萬元交保，限制住居、出境、出海。
國軍台中總醫院昨日發布聲明表示，目前已將林建中調離現職，相關案情已進入司法偵辦程序，該院將秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，以盡速釐清案情；若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言