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酒駕致死辯自首想減刑 警察打臉肇事者：盤問前80%就認為是他

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子李佳修酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死等罪起訴，成為台北地院第1件國民法官參審案。合議庭今天傳喚處理車禍的派出所員警作證，查證李佳修是否屬於得減刑的自首，員警證稱，盤詢李之前即80%認為他是肇事者。

李佳修犯案後羈押迄今，對於檢方起訴的法條、犯罪事實全不否認，但與辯護人主張被發現前曾自首；酒駕致死案法定刑度3年以上、10年以下，是否符合自首，與量刑關係重大，列審案重點。

今天開庭時，檢、辯雙方共同使用3段有關警察赴現場處理車禍時的錄影證據，其中1段李佳修否認駕車，另1段承認是肇事駕駛，合議庭傳喚台北市警中正一分局忠孝西路派出所員警林展弘、張敬作證，隔離訊問。

國民法官參與詰問，但提問不多，2號國民法官向員警確認車禍時現場人物的特徵，5號國民法官則問員警會不會認錯人等，其餘參審國民棄權。

林展弘證稱，他從警7年8個月，處理過10件酒駕案，車禍發生時，他聽到巨響走進行政院前車行地下道，加強警戒，再以強制力壓制李佳修；林稱，與李佳修靠近時因防疫期間戴口罩，沒注意李的臉部變化，但李一直說車子不是他開的。

從警10年張敬證稱，他處理過至少50件酒駕案，當天，他先在附近超商處理一件路倒案，林展弘先抵達現場，他一分鐘不到開車趕至，當時地下道濃煙密布，李佳修不停比畫、咆哮，同仁連開2槍，第2槍擊中李的右腿。

張敬說，李佳修起初表示「車子不是我的」、「不是我開的」，他在現場先詢問與李佳修同行的曾姓少年，曾一度聲稱如果說實話，請他不要告訴李；張說，他與曾姓少年接觸時，即認為肇事車輛是李佳修所駕駛。

張敬稱，他不覺得李佳修被上手銬後有自首，更不確認向檢察官回報時，檢方會以何種法律地位看待李，雖然不能排除曾姓少年有可能駕車，但在與曾姓少年談完後，依他經驗判斷，14歲且無酒味的少年，不可能造成如此嚴重車禍，而李滿臉通紅、襲警時又散發酒氣，「認為有80%機率車子是李開的」。

李佳修被訴酒駕致死，同案另造成死者王姓男子的江姓女性友人受傷，另被訴過失傷害罪，本月18日李與江女調解，今天當庭給付江女5萬元和解金，江女撤告，明天合議庭將傳喚在醫院替李佳修製作警詢筆錄的鄭姓員警作證。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人台北市忠孝東路4段夜店飲酒，翌日凌晨4時結束，李在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前車駕駛王姓男子傷重死亡，李酒測值每公升1.085毫克，案發後羈押迄今。

圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

國民法官 酒駕 車禍

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