擔心被消費！酒駕撞死人 被告、死者家屬皆聲請不行國民參審

賴姓男子涉酒駕開BMW轎車，高速逆向行駛，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人，酒測值達每公升0.57毫克。此案適用國民法官法，今士林地方法院開庭，賴男及死者家屬皆具狀聲請「不行國民參與審判」，擔心媒體大肆報導「家屬悲傷被消費」無助雙方談和解。

告訴代理人今指出，家屬還沒走出傷痛，加上本案為士林地院首件適用國民法官法案件，家屬擔心悲傷遭消費，因此聲請不行國民參與審判。

55歲賴男在公設辯護人陪同下出庭認罪，不爭執檢方起訴的犯罪事實及罪名。他與辯護人稱，上周與告代聯繫談和解，此案若經媒體大肆報導，可能掀起被害人家屬傷痛，無助雙方和解，再者，家屬也不想。辯護人稱，檢察官認為此案符合自首要件，若自首減刑刑度為一年六月以上、五年以下之罪，量刑無死刑、無期徒刑或十年以上重罪，無彰顯國民參與審判價值之重要意義，希望法院裁定不行國民參與審判。

公訴檢察官稱，被告及告訴人尚未表示本案刑度為何，自首在法律上「得減刑」並非規定減刑二分之一，檢方認為本案減刑刑度為1年6月以上九年十一月以下。

檢方稱，國民法官法第六條五款是概括條款「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」，此酒駕致人於死案，非妨害性自主及國防秘密等案例，被告及告訴人聲請不行國民參與審判，是否等同該當國民法官法第六條要件，仍需思考。雙方和解是否會合意不行國民法官法？縱使達成和解，本案是否就沒有依國民法官法審理，而符合國民法官法制定目的，也仍需思考。再者，雙方談和解後，可讓國民法官、職業法官一起決定科刑，請鈞院依法認定有無國法第六條要件。

賴男當庭稱，現在手頭上沒有什麼東西，只能拿錢賠償，目前只有100萬現金，可先賠償100萬元，其餘分期支付，會用最大的誠意處理。辯護人也稱，賴男有一些土地被扣押，可移轉或拍賣賠償被害人家屬。

告訴代理人稱，被害人家屬目前沒有具體想法，判越重越好，家屬和賴見面3次，其中2次在偵查庭面對面，家屬都沒有感受到賴男所謂的「最大誠意」

賴男則回覆，「當地里長有出面協調，但是家屬不願意見我，拒我於門外」沒辦法去協調，真的很不好意思，不是不願意談和解，在庭上則有點頭示意「對不起」。

法官今定今年8月18日上午9點30分調解，將依調解狀況再訂準備程序，聽取雙方意見，評估本案是否行國民參審。庭後，賴男步出法院，對於最大誠意是否就是拍賣土地賠償？他戴著口罩、瞇起眼睛回答「不曉得」。

士檢起訴，賴姓男子今年1 月30日晚間汐止地區與友人喝酒，涉開BMW轎車往汐止市區，7點2分行經新北市汐止區汐平路一段，往汐止市區，高速逆向行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人，警方到場7點12分施以酒測，酒測值每公升0.57毫克，當晚7點58分，蘇婦送醫因多重性外傷不治。

據悉，當時蘇婦和兒子、媳婦、孫女，正要至土地公廟參拜，兒子先帶孫女穿越馬路回車上拿東西，蘇婦拎著供品過馬路，媳婦隨後跟上，不料短短不到3公尺的路程，兒子、媳婦、孫女3人全程目睹，蘇婦遭BMW轎車撞上喪命。