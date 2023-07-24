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無照駕駛遭開紅單 辱罵警「共匪共諜」判拘役35日
黃姓男子騎機車沒戴好安全帽也沒開大燈，在石牌夜市商圈遭攔查，警方發現他無照駕駛開紅單，要求事後回派出所取回機車鑰匙，黃男不滿辱罵警方「你要當警察，還是你要當共匪，你要當共諜嗎」遭壓制逮捕。士林地方法院依侮辱公務員罪，判處黃男拘役35日，可易科罰金3萬5千元。
警方職務報告及法院勘驗密錄器顯示，去年8月26日晚間，警方巡邏至石牌夜市商圈內，見黃男沒有繫安全帽扣，也沒有開大燈出聲攔下，要求停路旁盤查。黃男掏出身分證和名片給警方，並稱在保安總隊當教官，認識外交部長官，不斷要求員警收下，黃男被拒絕後表示要投訴，員警則回覆，因無照駕駛要開紅單。
警方當場查獲黃男無照駕駛，舉發違規，並表示要暫時保管機車鑰匙，要求男之後回派出所取回，後續有員警到場支援。黃男數次指著警方說「當警察是要維護社會治安，不是要強取別人的摩托車鑰匙，你違法違規違紀，你要當警察，還是你要當共匪，你要當共諜嗎」警方大聲阻止黃男，且請他講話客氣一點，後續依妨害公務逮捕，黃男在被上銬過程中，不斷掙扎呼喊警察打人、救命。
黃男辯稱，他工作內容有特殊性，要阻止中共打台灣，擋住中共勢力，當時員警突然煩他「我壓力很大才這樣說，並不是是要辱罵他們」
法官認為，黃男遭盤查、禁止騎車而心生不滿，難以消解情緒，方對警方上述言詞，不採信黃男壓力大等辯詞。法官審酌，黃男不圖克制言行、宗中他人，明知2名員警為執法人員，當場辱罵、踐踏公權力正當行使，始終否認犯行難認有悔意等情狀，依侮辱公務員罪，坢處拘役35日，可易科罰金3萬5千元。可上訴。
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