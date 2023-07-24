膽大包天！男子偽造台北地檢署官印詐欺行騙 遭判1年5月

高雄朱姓等4男被詐騙集團所利用，於去年4月11日，佯裝健保局人員、165警察、檢察官等致電受害人，誆稱對方健保卡遭盜用，須提領交付64萬元，並將台銀、郵局等帳戶託管，楠梓分局獲報後循線逮捕4人，橋頭地院日前宣判，朱男依詐欺取財罪判刑1年5月。

去年有電話詐騙的犯嫌，竟謊稱是檢察官及反詐騙警察，誆稱被害人「健保卡遭人盜用」恐將喪失應有權利，其中向被害人收取現金的人俗稱「車手」，收款時還向被害人大膽亮出蓋有「台灣台北地方法院檢察署印」的證明文件，簡直無視公權力。

其中，朱男擔任向車手收取詐欺款項的「收水」要角，朱當天指示劉、博兩人至楠梓區健昌兒童公園收款，由劉負責把風，博交付被害人印有「台灣台北地方法院檢察署分案調查證物清單」及北地檢官印的文書信封，並指示他將64萬元以及台銀、郵局兩張提款卡放在裡頭。

劉、博得手後，隨即搭計程車至台南與朱男會合，並由朱上繳給郭男，其中製造多個斷點，掩飾、隱匿詐財犯罪所得位置，事後，劉、博、朱等人先後落網，被依涉犯組織犯罪防制條例的參與犯罪組織罪、行使偽造公文書罪、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法之一般洗錢罪等送辦。

朱男等人因佯裝健保局人員、檢察官、165警察等公務人員，僭行公務員職權，被予以加重處罰，但由於朱男在審理時對於犯行均自白認罪，法官衡酌減輕其刑，此外，朱宣稱這次行動並未獲得任何報酬，金額以上繳上游詐團，且朱與被害人成立調解雖未有任何賠償等。