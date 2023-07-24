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性騷法「權勢性騷」擾納宗教？ 立委、衛福部意見分歧

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

國內Me Too事件頻傳，立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「性騷擾防治法部分條文修正草案」，針對第二條性騷擾定義條文，增列權勢性騷擾，為對於因教育、訓練、醫療、公務、業務、求職或其他相類關係受自己監督、照顧之人，利用權勢或機會為性騷擾。立委多表達希望於關係樣態列入宗教或信仰衛福部表示，談論到宗教「十分敏感」而不願納入，對此雙方意見不同，條文予以保留，留作第二輪討論。

立委范雲表示，接獲許多信仰的性騷擾陳情案，針對權勢性騷擾關係樣態，建議納入信仰。立委游毓蘭指出，Netflix日前推出韓國犯罪紀錄片「以神之名：信仰的背叛」，宗教或信仰相關的性騷擾情形滿多的，應該把宗教信仰明示列入權勢性騷擾。

權勢性騷擾關係樣態，是否納入宗教或信仰？衛福部保護司長張秀鴛表示，此在行政院曾進行討論，但談論到宗教就十分敏感，且條文內已有其他相類關係，也可以在說明欄納入。

不過，對於衛福部「敏感」說法，游毓蘭說，「該做的，就應該要做」，現在跨黨派委員也都同意納入宗教信仰，且有很多假宗教之名，掠奪信徒的財產或貞操，應該要把宗教納入。

立委林靜儀也表示，宗教或信仰相關的性騷擾，傷害了很多人，許多受害者心靈脆弱，希望尋求宗教或信仰支持，卻又被性騷擾，感受是更強的，國內目前也有相關案件正在審理，因此應要納入。

立委邱泰源說，幾十年來，宗教發生性騷擾的案件很多，應該要在法規加以呈現，希望列入宗教信仰加以規範，這是很重要的。立委洪申翰說，宗教涉及性侵害、性騷擾很多，幾乎都是權勢性騷擾，應要明白、明確的納入法規，而不是由其他相類關係規範。

衛福部長薛瑞元說，談到信仰是比較麻煩，不是敏感問題，主要是定義方面，若藉由信仰趁機性騷擾要寫成文字，可能無法定義清楚。因衛福部與立委意見不同，此條文先予以保留，留作第二輪討論。

立委多表示，宗教涉及性侵害、性騷擾很多，應要明白、明確的納入「性騷法」。示意圖。本報資料照片
立委多表示，宗教涉及性侵害、性騷擾很多，應要明白、明確的納入「性騷法」。示意圖。本報資料照片

性騷擾 信仰 衛福部 林靜儀 范雲 游毓蘭 薛瑞元

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