男自稱記者結婚生5子裝單身 騙女友263萬掰兒是老闆私生子

自稱曾是三立「臨時記者」的謝典晉，2010年與范姓女子交往，佯稱老闆希望他投資公司，投資1千萬元，每季分紅40萬，希望范女幫忙。范女當真，匯出263萬幫忙，卻遲遲沒拿到投資證明，謝卻搬出錢都已經給了老闆、遭前妻詐欺等理由搪塞，范女才知上當。一審依詐欺取財罪判謝1年8月徒刑，沒收不法所得，台灣高等法院駁回上訴。

謝典晉2016年5月24日已和其他人結婚，還生了5個小孩，但對范女卻裝作單身、無子女，藉以博得對方信任。

謝不否認從2010年起與范姓女子相識、交往，而交往期間再另外和妻子結婚生子，他也曾承認范女曾匯錢給他，但否認詐欺取財，辯稱「這些是我的錢，我只是取回而已」。

新竹地院審理期間，謝典晉聲稱「那是我要回的錢，我要投資九鼎整合行銷公司，與范女交往期間，因為有卡債，因此把錢都放在她那裡」還說每月都有固定給范女錢做存款；但後來又說他請范女還錢，他要還債，另外一筆是他要投資。

謝典晉自稱2019年至2021年間是三立的臨時記者、四獸神坊的行銷工作，九鼎整合本來是兼職，但竹院認為款項、任職公司、投資項目差異甚大，他的供詞前後不一，可信性令人質疑。竹院還指出，從對話紀錄來看，謝向范女稱「（2022年2月26日）老闆的外面小孩，我們老婆娘都不知情，我瞞的很好，就因為我嘴巴緊，老闆給我同份的報酬，我累了」「老闆娘生都女生，好不容易生男的，也許....，我不應該嘴巴緊，也無所謂了」、「（2022年4月14日）她（指妻子）跟我老闆生兩個小孩」「所以我才會說我只是掛名，她不是我老婆」

對於謝向范女說自己的老婆是「老闆小三」，竹院認為他隱瞞結婚生子再與范女交往，接著虛構投資，向范女借款，等到已婚一事遭發覺後，為拖延范女追討借款，再度編造謊言佯稱妻子為老闆外遇對象、他與妻子所生的孩子其實是老闆外遇所生，各種說法都不可信。

竹院認為范女無業，這些錢都是她多年前自行販售房屋所得，謝與范女交往期間長，竟利用范女對他的感情行詐，惡性甚大，判1年8月徒刑。高院認為謝承范女確實匯款263萬元，不論匯款來源如何，不足以否定她「確實匯款263萬元」的事實，謝重複爭辯無理，駁回他上訴。