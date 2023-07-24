快訊

到處都蓋軌道 中央補助像在懲罰地方政府？

吃不到了！全台第6名炒飯 「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況

網傳恐嚇訂單！提供運費及槍枝要外送員到立委林淑芬服務處開槍 男致電稱惡作劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收45萬賄款賣了空白議員簽單 前縣議員判關3年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前台北縣議員蔡憲輝。圖／聯合報系資料照片
前台北縣議員蔡憲輝。圖／聯合報系資料照片
前台北縣議員蔡憲輝收受廠商45萬元賄款，將空白議員簽單交給廠商自行申請核撥補助經費，更四審依貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂罪判蔡3年8月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞。

蔡憲輝原是台北縣議會第13屆議員，任期自1994年3月至1998年2月，而他明知當時台北縣政府編列預算給縣議員每年固定額度的地方建設配合款、統籌分配款，不能使用於私人用途，且議員補助款為公有財物，應全數使用在受補助單位，核實報銷。

廠商1996年間向蔡憲輝服務處表示，若蔡同意先在空白議員簽單簽名、蓋章，再提供簽單讓廠商自行尋找受補助單位使用議員補助款，便願意將3成議員補助款賄賂給蔡。蔡允諾後，先後同年10月30日、11月26日，連續簽立補助金額100萬元、50萬元的空白牋單交給廠商，並收受45萬元賄款。

廠商事後拿空白簽單陸續向學校、團體招攬採購案，並於空白簽單填載受補助對象、項目、金額後送交縣議會、縣政府審核後核撥補助經費。

更四審依照廠商證述、補助款明細紀錄、地方建設經費報撥備查簿等證據，認定蔡憲輝犯罪事證明確，不採信他否認犯行的說詞，而考量案件繫屬法院至今超過8年，依刑事妥速審判法規定減刑。

更四審審酌蔡憲輝擔任台北縣議員，受領國家薪俸，負有誠實清廉義務、監督縣政府預算支出的精神，實際探求地方、學校需求，使議員補助款發揮取之於民、用之於民的公益功能，不負選民託付，善盡為民喉舌的民意代表職責，卻牟不法私利，罔顧選民付託收受賄款，玷汙公務員純潔、真實性，悖離人民付託，實為不該，判刑3年8月；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

前台北縣議員蔡憲輝（左）。圖／聯合報系資料照片
前台北縣議員蔡憲輝（左）。圖／聯合報系資料照片

議員 賄款 最高法院

延伸閱讀

魏德聖欠郭台強4500萬 除了薪資補助款...不動產也被查封了

法官趁父喪收10萬賄款改判毒販無罪 他律師證書被廢官司結果出爐！

詐騙女網賽補助款977萬 「卡神」楊蕙如辯：不辦會變國際醜聞

1200月票中央補助款遲到 桃市府：地方補助款提早入帳

相關新聞

懲戒法院做出「恐龍判決」？法改團體指這一免職判決不合理

懲戒法院日前的一則判決，著實讓司法圈震驚，這裡所指的不只是單單法官族群，而是連律師團體，甚至是民間NGO團體都覺得詫異，尤其過往如果聽聞法官因為職務上的違失遭到職務法庭開鍘，恐怕叫好的比比皆是，畢竟恐龍法官這個標籤，或是看到司法就開罵是民眾日常的膝反射。

翁茂鍾應華炒股案判決理由矛盾 檢察總長今提起非常上訴

2005年翁茂鍾、王嘉賓與蔡漢凱等3人炒作應華公司股票，經台灣高等法院台中分院更一審改判，就違反證券交易法部分不另為無罪...

空軍政戰官帶手機進戰情中心被記大過 辯「模型機」興訟連敗

空軍通信航管資訊聯隊上尉政戰官白鈞賀，2021年未經核准攜帶智慧型手機進入戰情中心，空軍通航資聯隊召開懲罰評議會，決議...

板橋餵藥案演變成社會霸凌 王鴻薇陪同幼兒園師告民代、名嘴

板橋餵藥案中備受各界強烈質疑的幼兒園老師，今天由其中一名何姓女老師代表，在立委王鴻薇陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前段時...

用人頭逃稅2877萬 禾馨名醫蘇怡寧夫妻遭北檢起訴

禾馨婦產科集團、慧智基因創辦人蘇怡寧醫師，前年遭親妹告發他在台大醫院任職時，拿她當人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬元，...

廟會噪音重罰！遶境鞭炮震耳欲聾煙霧漫天 收26張罰單失血4.3萬

高雄市左營區一間廟會前天舉行遶境活動，雖合法申請，但在左營大路到左營下路馬路上，鋪滿紅色炮網，從早炸到晚，鞭炮聲震耳欲聾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦