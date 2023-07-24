收45萬賄款賣了空白議員簽單 前縣議員判關3年8月定讞

前台北縣議員蔡憲輝。圖／聯合報系資料照片 前台北縣議員蔡憲輝收受廠商45萬元賄款，將空白議員簽單交給廠商自行申請核撥補助經費，更四審依貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂罪判蔡3年8月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞。

蔡憲輝原是台北縣議會第13屆議員，任期自1994年3月至1998年2月，而他明知當時台北縣政府編列預算給縣議員每年固定額度的地方建設配合款、統籌分配款，不能使用於私人用途，且議員補助款為公有財物，應全數使用在受補助單位，核實報銷。

廠商1996年間向蔡憲輝服務處表示，若蔡同意先在空白議員簽單簽名、蓋章，再提供簽單讓廠商自行尋找受補助單位使用議員補助款，便願意將3成議員補助款賄賂給蔡。蔡允諾後，先後同年10月30日、11月26日，連續簽立補助金額100萬元、50萬元的空白牋單交給廠商，並收受45萬元賄款。

廠商事後拿空白簽單陸續向學校、團體招攬採購案，並於空白簽單填載受補助對象、項目、金額後送交縣議會、縣政府審核後核撥補助經費。

更四審依照廠商證述、補助款明細紀錄、地方建設經費報撥備查簿等證據，認定蔡憲輝犯罪事證明確，不採信他否認犯行的說詞，而考量案件繫屬法院至今超過8年，依刑事妥速審判法規定減刑。