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空軍政戰官帶手機進戰情中心被記大過 辯「模型機」興訟連敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

空軍通信航管資訊聯隊上尉政戰官白鈞賀 ，2021年未經核准攜帶智慧型手機進入戰情中心，空軍通航資聯隊召開懲罰評議會，決議核予大過1次懲罰。白不服，提行政訴訟請求撤銷訴願決定和原處分都遭駁，上訴最高行政法院，但最高行裁定駁回。

白鈞賀2021年12月18日早上8點至19日8點輪空軍通航資聯隊戰情中心政戰席位期間，因攜帶智慧型手機而遭記大過。白主張，因新買的手機和汽車在營區內遭不明人士損毀，他向主任馮瑞華和科長報告這件事，馮也曾在手機通訊訊息中告知調錄影監視設備查證，不過事後相關長官卻拒絕提供，他無奈之下才攜帶智慧型手機模型機進入禁制區的戰情中心，沒有違反被告營内民間通信器材管理實施計畫規定。

白認為空軍通航資聯隊沒詳查，直接以錄影監視畫面推測而記他過，明顯有違誤，也違反比例原則。

不過軍方表示，調查過程除要求檢查白的手機使用紀錄外，也請他將「模型機」帶入營内供查驗，然白不配合，並不是沒詳實調查。軍方指出，懲罰評議會審酌陸海空軍懲罰法後，決議「大過一次」處分，未違反比例原則。

台北高等行政法院認為白鈞賀身為政治作戰軍官，卻將不得攜入的手機帶進禁制區使用，原處分懲處屬確保國防資訊、通信安全，維護部隊管理及紀律等目的的必要手段，沒違反比例原則，也未違反不當連結之禁止與平等原則或有裁量逾越、濫用等情事，判他敗訴。

最高行政法院認為，白空泛地指判決理由不備、違反法令，卻沒具體說哪裡有問題，上訴不合法，因此裁定駁回。　　　　　

空軍通信航管資訊聯隊上尉政戰官白鈞賀 ，2021年未經核准攜帶智慧型手機進入戰情中心，遭記大過。白提行政訴訟請求撤銷訴願決定和原處分都遭駁，上訴最高行政法院，最高行裁定駁回。示意圖／聯合報系資料照
空軍通信航管資訊聯隊上尉政戰官白鈞賀 ，2021年未經核准攜帶智慧型手機進入戰情中心，遭記大過。白提行政訴訟請求撤銷訴願決定和原處分都遭駁，上訴最高行政法院，最高行裁定駁回。示意圖／聯合報系資料照

空軍 主任

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