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板橋餵藥案演變成社會霸凌 王鴻薇陪同幼兒園師告民代、名嘴
板橋餵藥案中備受各界強烈質疑的幼兒園老師，今天由其中一名何姓女老師代表，在立委王鴻薇陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前段時間曾在電視節目、媒體社群上指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭和兒童權益促進協會創會理事長王薇君及毒物專家招名威5人涉嫌誹謗，另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們的姓氏、英文名及教學班級，提告涉嫌違反個資法。
何老師表示，戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招名威5人，這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用他們公眾人物的優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌，更失去工作，身心受到極大的煎熬，因此今天在蒐證完成後正式提告。
另外，王婉諭、王薇君除誹謗罪外，還曾在社群媒體上聯名公布老師們的姓氏、英文名字和教學班級，王薇君曾公開明白表示，新北市教育局跟她說這些是個資不能公布，但她依然公布出來，故意公告老師們的個資，他無法理解公眾人物為什麼要對這些無辜幼教老師有這麼深的惡意，讓他們這段時間接到不少辱罵電話，孩有人跑來幼兒園叫囂，甚至個人其他兼職工作也因此被暫停。
王鴻薇說，這些基層幼兒園老師，這段時間一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問、在這邊裝睡、裝死。被指控的老師們在這段時間裡面，受到很大的煎熬跟委屈，但事實上他們並不能像政治人物一樣有平台，可以清楚的透過一些公眾平台發聲。
王鴻薇表示，自己今天來陪同何老師，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，他們還是沒有辦法得到合理的道歉，請問一下戴瑋珊對這些老師們道歉了嗎？羅致政到今天還是只是在講遺憾而已，所以今天作為一個政治人物，應該來捍衛一個小市民，來捍衛一個基層老師的權益，不要只是為了特定的政治目的來打壓。
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