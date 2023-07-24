板橋餵藥案演變成社會霸凌 王鴻薇陪同幼兒園師告民代、名嘴

立委王鴻薇（右二）今陪同板橋餵藥案幼兒園老師，對議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭和兒童權益促進協會創會理事長王薇君及毒物專家招名威提告誹謗及違反個資法。記者蔣永佑／攝影 板橋餵藥案中備受各界強烈質疑的幼兒園老師，今天由其中一名何姓女老師代表，在立委王鴻薇陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前段時間曾在電視節目、媒體社群上指控老師們餵藥的議員戴瑋姍、立委羅致政、王婉諭和兒童權益促進協會創會理事長王薇君及毒物專家招名威5人涉嫌誹謗，另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們的姓氏、英文名及教學班級，提告涉嫌違反個資法。

何老師表示，戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招名威5人，這段時間透過網路社群、記者會、電視新聞政論節目，甚至舉辦遊行，利用他們公眾人物的優勢，指控幼兒園老師餵毒，讓他們受到整個社會霸凌，更失去工作，身心受到極大的煎熬，因此今天在蒐證完成後正式提告。

另外，王婉諭、王薇君除誹謗罪外，還曾在社群媒體上聯名公布老師們的姓氏、英文名字和教學班級，王薇君曾公開明白表示，新北市教育局跟她說這些是個資不能公布，但她依然公布出來，故意公告老師們的個資，他無法理解公眾人物為什麼要對這些無辜幼教老師有這麼深的惡意，讓他們這段時間接到不少辱罵電話，孩有人跑來幼兒園叫囂，甚至個人其他兼職工作也因此被暫停。

王鴻薇說，這些基層幼兒園老師，這段時間一直在等待這些政治人物能夠對他們道歉，但這些人還是不聞不問、在這邊裝睡、裝死。被指控的老師們在這段時間裡面，受到很大的煎熬跟委屈，但事實上他們並不能像政治人物一樣有平台，可以清楚的透過一些公眾平台發聲。

王鴻薇表示，自己今天來陪同何老師，為的是尊重這些基層老師，因為到現在為止，他們還是沒有辦法得到合理的道歉，請問一下戴瑋珊對這些老師們道歉了嗎？羅致政到今天還是只是在講遺憾而已，所以今天作為一個政治人物，應該來捍衛一個小市民，來捍衛一個基層老師的權益，不要只是為了特定的政治目的來打壓。