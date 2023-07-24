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親妹怒提再議逆轉了！用人頭逃稅2877萬 禾馨名醫蘇怡寧夫妻遭北檢起訴

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用人頭逃稅2877萬 禾馨名醫蘇怡寧夫妻遭北檢起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

禾馨婦幼集團創辦人蘇怡寧涉嫌逃漏稅2877萬餘元遭北檢起訴。本報資料照片
禾馨婦幼集團創辦人蘇怡寧涉嫌逃漏稅2877萬餘元遭北檢起訴。本報資料照片

禾馨婦產科集團、慧智基因創辦人蘇怡寧醫師，前年遭親妹告發他在台大醫院任職時，拿她當人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬元，藉此逃漏稅。蘇男原獲台北地檢署不起訴，後來妹妹聲請再議，台北地檢署重新調查後，認定蘇男自2006至2012年間，涉嫌逃漏稅2877萬多元，今依違反稅捐稽徵法起訴蘇怡寧與其妻子陳君蕙。

前年蘇怡寧遭人告發，指稱他於2005、2006年任職台大醫院期間，涉嫌以人在美國的妹妹當人頭，收取2年各75萬240元、55萬6665元，總計130萬餘元的顧問費，藉此逃漏稅。

蘇怡寧妹妹指控，蘇怡寧明知她在2005、2006年間均旅居美國，並未在台工作，卻於訊聯公司合作領取技術顧問費時，以她為技術團隊成員，要求訊聯公司開立扣繳憑單，訊聯公司各於2005、2006年開立75萬240元、55萬6665元扣繳憑給她，蘇怡寧涉犯《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪嫌。

先前蘇怡寧否認犯罪，辯稱當時自己的研發團隊經常前往國外交流，妹妹有幫忙安排機票、住宿，因為他有付現金給妹妹，所以才用妹妹名義申報，但事隔多年書面單據、資料均已不在。檢方於是認定證據不足，將蘇男不起訴。

但蘇妹不服，向台高檢聲請再議，全案經發回北檢續查，另查出蘇怡寧自2006至2012年共漏報7筆合計6437萬96元收入，合計2877萬245元稅捐，因此依法將蘇怡寧、陳君蕙夫婦起訴。

蘇怡寧 逃漏稅 台大醫院

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