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曾無照肇事 水電工撞死人二審重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

陳姓男子駕車撞死重機騎士，一審判刑一年；二審認為他二度無照肇事，未記取教訓，加重改判一年十月徒刑。圖／讀者提供
陳姓男子駕車撞死重機騎士，一審判刑一年；二審認為他二度無照肇事，未記取教訓，加重改判一年十月徒刑。圖／讀者提供
廿歲陳姓水電工去年六月無照開車行經屏東枋山成功路、台一線路口時，與騎乘重機迴轉的劉姓男大學生碰撞，劉男被撞飛拖行，傷重不治，一審依過失致死罪判陳一年徒刑；高雄高分院認為，陳男曾經無照肇事，如今又撞死人，一審判太輕，改判一年十月徒刑。

檢警調查，劉男當時要與女友碰面，騎大型重型機車行駛在台一線上，因騎過頭準備迴轉，在成功路口見對向沒來車加速穿越，才經過一個車道，就遭超速的陳男撞上。

劉男遭撞後噴飛倒地不起，陳男轎車撞上中央分隔島停下，車頭全毀，現場滿目瘡痍；劉的女友苦等男友，最後接獲通知男友傷重死亡，當場崩潰痛哭。

屏東地院審理時，法官發現陳男沒有汽車駕照，行經閃光黃燈路口時未遵守速限、減速接近路口，以七十公里以上時速經過路口撞上劉男，考量他在警方到場就自首肇事，依過失致死罪判刑一年。

檢方認為陳男僅判一年徒刑過輕，上訴二審希望重判。高雄高分院合議庭認為陳男二○二一年就無照駕駛肇事過，被判拘役五十天確定，且同樣都是在閃黃燈路口發生車禍

陳男本應記取教訓，卻仍無照駕車上路，且這次還超速行經閃黃燈路口，沒有採取任何必要安全措施，縱使劉男本身也有過失，但陳男違反注意義務情節重大，一審判一年確實過輕，從重改判一年十月。可上訴。

屏東 女友 撞飛 駕照 車禍 重機

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